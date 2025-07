Os brasileiros gastaram US$ 1,832 bilhão no exterior no mês passado - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 25/07/2025 10:32

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 1,497 (R$ 8,28 bilhões) bilhão em junho, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 25. No mesmo mês de 2024, o resultado havia sido negativo em US$ 1,402 bilhão.



O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 742 milhões no mês passado. Em junho de 2024, havia sido positivo em US$ 238 milhões.



O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no país foi positivo em US$ 4,560 bilhões em junho. No mesmo mês de 2024, havia sido positivo em US$ 1,718 bilhão.



O investimento em ações brasileiras é negativo em US$ 485 milhões no acumulado de janeiro a junho de 2025. O investimento em fundos é negativo em US$ 576 milhões. Em títulos negociados no mercado doméstico, o saldo é positivo em US$ 5,019 bilhões.



Viagens internacionais



A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,293 bilhão em junho, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em junho de 2024, o déficit nessa conta foi de US$ 1,105 bilhão.



Os brasileiros gastaram US$ 1,832 bilhão no exterior no mês passado. Os gastos dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 539 milhões.



A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 12,330 bilhões em 2024.

Dívidas externas

O Banco Central estima (BC) que a dívida externa brasileira atingiu US$ 364,272 (cerca de R$ 2 trilhões) bilhões em junho, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta sexta-feira, 25. A dívida externa era de US$ 359,604 bilhões em maio, segundo as estimativas da autarquia. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 271,193 bilhões em junho, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 93,079 bilhões.