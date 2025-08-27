Com o convênio firmado entre OAB-RJ e Jucerja, advogados poderão abrir sociedades de forma automatizadaReprodução / Google Street View
OAB-RJ e Jucerja firmam convênio para desburocratizar abertura de sociedades de advocacia
Medida vai reduzir a burocracia para os escritórios
OAB-RJ e Jucerja firmam convênio para desburocratizar abertura de sociedades de advocacia
Medida vai reduzir a burocracia para os escritórios
BNDES vai apoiar estruturação de projetos para cidades enfrentarem mudanças climáticas
Banco destinará recursos a mobilidade urbana, eficiência energética e infraestrutura social, com previsão de até R$ 60 bilhões em financiamentos a partir de 2025
Firjan disponibiliza R$ 1 milhão em edital para implementar Inteligência Artificial em indústrias
Recursos são não reembolsáveis e o valor será direcionado a até 20 empresas selecionadas
Haverá compensação em projeto sobre isenção do IR, diz ministro da Fazenda
Haddad afirmou que parlamentares podem tentar reduzir a alíquota de 10% para super-ricos
Inadimplência de aluguel registra maior taxa dos últimos 14 meses, aponta Índice Superlógica
Elevação em julho foi de 3,76%
Oi Futuro oferece curso gratuito de programação e criação de games
Aulas são voltadas a alunos da rede pública
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.