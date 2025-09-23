As informações foram divulgadas nesta terça-feira (23) pela Fundação Getulio Vargas (FGV)Divulgação
Índice de Preços ao Consumidor Semanal acelera a 0,33% na terceira semana de setembro
Valor acumula alta de 3,44% nos últimos 12 meses
Índice de Preços ao Consumidor Semanal acelera a 0,33% na terceira semana de setembro
Valor acumula alta de 3,44% nos últimos 12 meses
Prazo para manifestação de interesse no CNU 2024 termina nesta terça
Candidatos aprovados em lista de espera devem fazer o procedimento
Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer
Acordo tem valor de US$ 2,1 bilhões e prevê mais 50 unidades
Rio começa a semana com quase 5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes setores, municípios e níveis de escolaridade
Equipe econômica amplia projeção de arrecadação com IOF em 2025 em R$ 834 milhões
Em junho, o governo editou a medida provisória para compensar o recuo parcial do imposto
No STF, Dino pede vista e suspende julgamento que discute valor da aposentadoria por invalidez
A ação é julgada com repercussão geral — ou seja, o resultado deverá ser seguido em todos os processos que discutem o tema em instâncias inferiores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.