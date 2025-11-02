Unimed recebe muitas reclamações de usuáriosDivulgação
Para entender melhor como é a vida de quem sofre com este problema na pele, O DIA conversou com a professora Patrícia dos Santos Rodrigues, de 40 anos, mãe de Antonella Rodrigues, de 4 anos. Ela mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e possui um plano de Saúde da Unimed Nova Iguaçu, que compõe o grupo de 'Unimeds' do Estado, na qual a Unimed Ferj exerce o papel de federação. Em abril de 2024, a filha foi diagnosticada com Rabdomiossarcoma por uma equipe multidisciplinar composta por oncologistas e cirurgiões pediátricos após uma série de exames e internações.
"O tumor inicial estava localizado no músculo que envolve a maxila direita. Após 18 meses de tratamentos e cirurgias sem sucesso, descobrimos que o organismo da Antonella desenvolve resistência aos quimioterápicos e que a doença progrediu. Atualmente, ela está com vários focos de lesões na parte óssea do corpo esquelético", detalhou. "Comunicamos ao plano sobre todas as necessidades médicas da Antonella, apresentando relatórios e solicitações emitidas pelos próprios médicos que a acompanham", disse.
"Minha insatisfação é enorme. Nenhum pai ou mãe deveria precisar lutar na Justiça para garantir o direito à vida do próprio filho", lamentou.
Por conta do problema, Patrícia arrecada valores com uma rifa solidária por meio do Instagram @antonellarodriguessalesduarte para realizar procedimentos no setor privado. Ela contou que tem recebido ajuda tanto de amigos e familiares quanto de desconhecidos.
"Esse carinho tem sido o que nos sustenta emocionalmente em meio a tanta dor", contou.
Ela, que atua como consultora comercial, disse estar aflita com a situação. "Me preocupa ter que me deslocar para a Região Oceânica, pois segundo relatos, o hospital está superlotado, já que eles estão concentrando todos os atendimentos lá".
Cobrança da ANS por dívidas
No dia 10 de outubro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) cobrou da Unimed-Rio e da Unimed Ferj um plano para o equacionamento de suas dívidas.
Desde abril de 2024, a Unimed-Rio deixou de ser uma operadora de planos de saúde e passou a ser uma prestadora de serviços médicos para a Unimed Ferj, enquanto a Unimed Ferj absorveu a carteira de clientes, passando a lidar diretamente com os beneficiários do plano.
Em resposta ao O DIA, a Unimed Ferj respondeu que "enviou, dentro do prazo, todas as informações solicitadas aos órgãos competentes". A federação também informou que "atua na renegociação de contratos e na gestão de débitos herdados da gestão anterior".
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que ouviu demandas de médicos vinculados à Unimed Ferj e Unimed-Rio no dia 8 de outubro.
Os profissionais alegam atrasos nos pagamentos e falta de clareza da empresa sobre estas questões. Após esta reunião, agentes do Cremerj se encontraram com lideranças da Unimed Ferj e Unimed-Rio no dia 13 de outubro.
Durante o encontro, que aconteceu na sede do Conselho, na Zona Sul do Rio, foi solicitado a ambas o envio de documentação que comprove os devidos pagamentos.
O Cremerj informou que só voltaria a se manifestar sobre o assunto após o envio dos comprovantes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.