Unimed recebe muitas reclamações de usuáriosDivulgação

Publicado 02/11/2025 05:00 | Atualizado 03/11/2025 18:21

A Unimed há muitos anos convive com problemas financeiros que afetam o funcionamento da cooperativa médica em diversos setores. Cobrada por instituições e denunciada por clientes, ela está afundada em uma crise que parece sem fim. Há relatos de serviços não aceitos, concentração de atendimentos em unidades longe da residência dos clientes, cancelamento de serviços, dificuldades para receber reembolso ou marcar consultas e exames.



Para entender melhor como é a vida de quem sofre com este problema na pele, O DIA conversou com a professora Patrícia dos Santos Rodrigues, de 40 anos, mãe de Antonella Rodrigues, de 4 anos. Ela mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e possui um plano de Saúde da Unimed Nova Iguaçu, que compõe o grupo de 'Unimeds' do Estado, na qual a Unimed Ferj exerce o papel de federação. Em abril de 2024, a filha foi diagnosticada com Rabdomiossarcoma por uma equipe multidisciplinar composta por oncologistas e cirurgiões pediátricos após uma série de exames e internações.



"O tumor inicial estava localizado no músculo que envolve a maxila direita. Após 18 meses de tratamentos e cirurgias sem sucesso, descobrimos que o organismo da Antonella desenvolve resistência aos quimioterápicos e que a doença progrediu. Atualmente, ela está com vários focos de lesões na parte óssea do corpo esquelético", detalhou. "Comunicamos ao plano sobre todas as necessidades médicas da Antonella, apresentando relatórios e solicitações emitidas pelos próprios médicos que a acompanham", disse.

Após a demora para realizar os procedimentos, ela disse que ingressou "com ação judicial com pedido de liminar, pois não há tempo a perder quando se trata de uma criança com uma doença grave e em progressão".



"Minha insatisfação é enorme. Nenhum pai ou mãe deveria precisar lutar na Justiça para garantir o direito à vida do próprio filho", lamentou.



Por conta do problema, Patrícia arrecada valores com uma rifa solidária por meio do Instagram @antonellarodriguessalesduarte para realizar procedimentos no setor privado. Ela contou que tem recebido ajuda tanto de amigos e familiares quanto de desconhecidos.



"Esse carinho tem sido o que nos sustenta emocionalmente em meio a tanta dor", contou.

Patrícia entrou com liminar para que procedimentos da filha possam ser realizados Arquivo Pessoal





Questionada sobre o caso, a Unimed Nova Iguaçu afirmou que "desde que se tornou nossa cliente, em maio de 2024, todos os procedimentos, cirurgias, exames e medicamentos solicitados e devidamente respaldados por laudos médicos e necessidade clínica, foram autorizados regularmente por essa operadora, obedecendo todos os trâmites legais e regulatórios aos quais somos submetidos".

Já Rosângela Ferreira, de 65 anos, questiona o número reduzido de hospitais credenciados na região de Icaraí, em Niterói, cidade onde mora:

"O maior problema que encontro aqui em Niterói é a falta de hospitais credenciados, pois no meu plano, em caso de emergência, preciso ir para o hospital da Unimed na Região Oceânica da cidade. Os laboratórios de ponta também não são credenciados".



Ela, que atua como consultora comercial, disse estar aflita com a situação. "Me preocupa ter que me deslocar para a Região Oceânica, pois segundo relatos, o hospital está superlotado, já que eles estão concentrando todos os atendimentos lá".

Rosângela é beneficiária da Unimed Leste Fluminense. A empresa, que faz parte do conjunto de 'Unimeds' do estado, não respondeu quando questionada sobre este caso.

Rosângela está insatisfeita com o número de hospitais disponíveis em Niterói Arquivo Pessoal

Perguntada sobre o funcionamento do conjunto de Unimeds do estado e as reclamações dos beneficiários, a Unimed Ferj, que atua como federação para estas unidades, respondeu que "a operadora segue readequando sua rede credenciada e ampliando a capacidade da rede própria para aprimorar o atendimento".

A Unimed Ferj também disse que "desde abril de 2024, quando assumiu cerca de 500 mil beneficiários, vem promovendo ajustes e implantou um novo sistema de reembolso para agilizar processos".



Cobrança da ANS por dívidas



No dia 10 de outubro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) cobrou da Unimed-Rio e da Unimed Ferj um plano para o equacionamento de suas dívidas.



Desde abril de 2024, a Unimed-Rio deixou de ser uma operadora de planos de saúde e passou a ser uma prestadora de serviços médicos para a Unimed Ferj, enquanto a Unimed Ferj absorveu a carteira de clientes, passando a lidar diretamente com os beneficiários do plano.



Em resposta ao O DIA, a Unimed Ferj respondeu que "enviou, dentro do prazo, todas as informações solicitadas aos órgãos competentes". A federação também informou que "atua na renegociação de contratos e na gestão de débitos herdados da gestão anterior".

A Unimed-Rio também informou que "cumpriu integralmente todos os compromissos recomendados pelos compromitentes dentro do prazo estabelecido".

Situação também é ruim para médicos ligados à empresa



O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que ouviu demandas de médicos vinculados à Unimed Ferj e Unimed-Rio no dia 8 de outubro.



Os profissionais alegam atrasos nos pagamentos e falta de clareza da empresa sobre estas questões. Após esta reunião, agentes do Cremerj se encontraram com lideranças da Unimed Ferj e Unimed-Rio no dia 13 de outubro.



Durante o encontro, que aconteceu na sede do Conselho, na Zona Sul do Rio, foi solicitado a ambas o envio de documentação que comprove os devidos pagamentos.



O Cremerj informou que só voltaria a se manifestar sobre o assunto após o envio dos comprovantes.