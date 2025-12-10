Tarciana Medeiros é a única brasileira na lista da Forbes e ocupa a 18ª posição no rankingFoto: Divulgação
Presidente do BB é listada pela Forbes entre as 100 mulheres mais poderosas do mundo
Tarciana Medeiros integra relação da revista pelo terceiro ano consecutivo
Cade aprova fusão entre Petz e Cobasi com restrições
Nova rede terá de vender 26 lojas no estado de São Paulo
Resultados da PND 2025 serão divulgados na sexta-feira
Retificação com a nova data foi publicada pelo Inep
Faculdade oferece formação tecnológica para mulheres em situação de vulnerabilidade no Rio
Iniciativa integra o Programa Ser Mulher e prevê bolsas de graduação definidas em parceria entre a FIAP e o Santuário Cristo Redentor
Produção de motos sobe 13,4% em novembro e já confirma maior volume em 14 anos
Desde o início do ano, foram montadas 1,85 milhão de unidades
Lula e Trump tiveram conversas construtivas sobre comércio, diz representante dos EUA
Jamieson Greer disse que setor agrícola ainda apresenta barreiras tarifárias e não-tarifárias para bens norte-americanos
