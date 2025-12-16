Segundo Lula, Macron teme a reação dos produtores francesesAntonio Cruz / Agência Brasil
UE e Mercosul estão dispostos a fazer acordo, mas surgiu pequeno problema, diz Lula
Presidente cobrou posicionamento de Macron e Giorgia Meloni
Orçamento de 2026 precisa de R$ 20 bi para ser fechado, diz Haddad
Ministro defende aprovação de corte de benefícios fiscais
Greve nacional dos petroleiros tem novas adesões
Trabalhadores esperam nova proposta da Petrobras para acordo coletivo
Finep anuncia parceria de R$ 74,9 milhões para a agricultura familiar
Maior parte dos recursos irá para desenvolvimento de pequenos tratores
Abono salarial PIS/Pasep terá calendário de pagamento fixo em 2026
Trabalhadores que ainda não fizeram o saque em 2025 têm até o dia 29 para receber o benefício
Demanda e custos operacionais pressionam diesel S-10 no início de dezembro, mostra IPTL
Levantamento é feito com base nos abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados
