União amplia participação e passa a deter 91,9% do capital social do Bando da Amazônia - Unsplash

União amplia participação e passa a deter 91,9% do capital social do Bando da AmazôniaUnsplash

Publicado 10/01/2026 10:41

O Banco da Amazônia informou que a União ampliou significativamente sua participação acionária na instituição, passando a deter 91,9% do capital social. A mudança ocorreu após a transferência de ações ordinárias do Fundo de Investimento FI Caixa FGEDUC Multimercado para o Ministério da Fazenda, concluída nesta sexta-feira, 9.

De acordo com o comunicado ao mercado, a operação envolveu a cessão de direitos de subscrição de ações escriturais, resultando na transferência de 10.427.301 ações ordinárias, pertencentes ao fundo FI Caixa FGEDUC Multimercado. Com isso, a União elevou sua posição de 73,3% para 91,9% do total de ações ordinárias do banco.

Antes da operação, o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC) detinha 18,6% do capital do Banco da Amazônia Após a transferência, o fundo deixou de figurar na composição acionária da instituição.

Permanecem inalteradas as participações do BB FGO - Fundo de Investimento em Ações, com 5,1%, e dos demais acionistas minoritários, que concentram 3,0% do capital.

O total de ações ordinárias do banco permanece em 56.058.315 papéis, sem alteração no capital social, apenas com redistribuição da titularidade.