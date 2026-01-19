Dia 20 de janeiro é feriado de São Sebastião no Rio de Janeiro e em outros municípios - Erica Martin

Rio - Neste feriado de 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, haverá mudanças nos horários de funcionamento de empresas, bancos, transportes e shoppings do município do Rio de Janeiro. Para orientar o leitor, O DIA traz os horários especiais e formas de funcionamento de cada serviço.

SuperVia

Neste feriado do dia 20, os trens da SuperVia vão operar com horários fixos. Além disso, a concessionária irá realizar manutenções programadas com maior impacto no ramal Belford Roxo.

MetrôRio

O MetrôRio funcionará normalmente das 7h às 23h, como acontece normalmente nos feriados. A Linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema. Já as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.



O Posto de Gratuidade, na estação Central do Brasil/Centro, não terá expediente nos dias 19 e 20/01. O local voltará a abrir as portas na quarta-feira (21). O Espaço do Cliente, na estação Carioca/Centro, por sua vez, funcionará no dia 19, das 8h às 17h; e no dia 20, das 8h ao meio-dia.

Correios

As agências dos Correios no município do Rio de Janeiro não funcionarão no feriado de São Sebastião.

Bancos

As agências bancárias não abrem para atendimento presencial ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais.



Em algumas localidades, as salas de autoatendimento ficam disponíveis aos clientes, a critério da instituição. As compensações bancárias, incluindo a TED, não são efetivadas nos feriados. Somente o Pix.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, lembrando que o sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Detran RJ

Alguns postos do Detran RJ não terão funcionamento, como no município do Rio de Janeiro e nas cidades de Araruama, Três Rios, Barra Mansa, Aperibé, Varre-Sai e São Sebastião do Alto, que também têm São Sebastião como padroeiro.

O serviço de teleatendimento também não funcionará nesta data. Nos demais municípios do estado, o atendimento será normal.

INSS

As Agências da Previdência Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) localizadas no Rio de Janeiro e nos municípios de Araruama, Barra Mansa, Porciúncula e Três Rios estarão fechadas na terça-feira, 20 de janeiro, em função do feriado municipal em homenagem a São Sebastião.



Nas demais cidades fluminenses, o funcionamento das agências ocorre normalmente nessa data.

Mercados

- Pão de Açúcar: as lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente no feriado, das 7h às 22h. A exceção é a unidade Jardim Botânico, que abre às 8h.

- Extra Mercado: As filiais abrirão em horário normal no dia 20, das 7h às 22h.

- Assaí Atacadista: todas as unidades do do atacarejo na cidade do Rio de Janeiro funcionarão em horário normal, das 7h às 22h. A exceção é a unidade Ceasa, que tem como horário de funcionamento das 6h30 às 20h.

- Supermercados Mundial: lojas funcionarão até as 14h, com exceção das seguintes unidades: Freguesia, Cacuia, Riachuelo e Irajá (até 16h); Copacabana (até 18h); Recreio, Abelardo Bueno e Jardim Icaraí - Niterói (até 20h).

- Rede Supermarket: o horário de funcionamento das lojas da Rede Supermarket na cidade do Rio de Janeiro varia de acordo com cada unidade. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa. Para mais informações sobre a unidade desejada, o cliente deve acessar o link horário de funcionamento das lojas da Rede Supermarket na cidade do Rio de Janeiro varia de acordo com cada unidade. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa. Para mais informações sobre a unidade desejada, o cliente deve acessar o link https://redesupermarket.com.br/nossas-lojas/

Shoppings

Cada shopping adota um horário específico de funcionamento. Em geral, as lojas e os quiosques vão funcionar nos horários habituais de domingos e feriados, das 13h às 21h, enquanto praças de alimentação e áreas de lazer, entre 11h e 21h ou 12h e 22h.

- Barra Shopping: Lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação e restaurantes, das 12h às 22h.

- Via Parque: As lojas funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação abrirá das 12h às 22h. O posto da Polícia Federal não funciona.

- Taquara Plaza: Quiosques e lojasvão funcionar das 13h às 21h. A praça de alimentação, restaurantes e lazer, das 12h às 21h.

- Rio Design Leblon: No feriado, as lojas e os serviços abrirão das 14h às 20h. Os restaurantes e o estacionamento, das 12h às 21h.

- Madureira Shopping: Lojas, quiosques e espaços de lazer funcionarão das 13h a 21h. Já a praça de alimentação, das 12h às 21h.

- Shopping Nova América: Lojas e quiosques estarão abertos das 13h às 21h. Praça de alimentação funcionará das 11h às 21h. Já os restaurantes e Rua do Rio vão operar das 11h às 23h.

- Shopping Boulevard: Lojas e quiosques funcionam das 13h a 21h. Alimentação estará aberta de 12h a 21h.