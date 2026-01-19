CAE do Senado terá grupo de trabalho para investigar o caso do Banco Master Rovena Rosa/Agência Brasil
FGC atualiza para 600 mil número de credores do Master que já pediram ressarcimento
O valor total a ser pago em garantias será de R$ 40,6 bilhões, frente a uma liquidez total de R$ 125 bilhões do FGC
FGC atualiza para 600 mil número de credores do Master que já pediram ressarcimento
O valor total a ser pago em garantias será de R$ 40,6 bilhões, frente a uma liquidez total de R$ 125 bilhões do FGC
Número de passageiros em aeroportos teve aumento de 9,4% em 2025
Quase 130 milhões de pessoas passaram pelos terminais brasileiros
Exportação de café do Brasil cai em 2025, mas bate recorde em receita
Alemanha assumiu a liderança entre os maiores importadores do produto no ano passado
Novas embarcações da Petrobras triplicarão capacidade de transporte
Petrolífera quer reduzir a dependência em outras empresas para melhorar a eficiência e flexibilidade marítima
Haddad propõe que Banco Central fiscalize fundos de investimentos
Atualmente, atribuição é da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
BRB diz que tem plena capacidade de recompor capital em caso de 'eventuais prejuízos' gerados pelo Master
Banco público admitiu a possibilidade de aporte de recursos por parte do governo do Distrito Federal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.