São Paulo foi o estado com o maior número de empregos criados em fevereiro - Divulgação/ SMTE

São Paulo foi o estado com o maior número de empregos criados em fevereiro Divulgação/ SMTE

Publicado 31/03/2026 15:36

Brasília - O mercado de trabalho brasileiro abriu 255 321 postos de trabalho em fevereiro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira, 31, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo é resultado de 2.381.767 admissões e 2.126.446 desligamentos. Em janeiro, o saldo havia sido positivo em 115 018 vagas, já incorporando os ajustes na série.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um abertura líquida de 269 mil vagas. As estimativas para esta leitura, todas de criação de postos de trabalho, variavam de 200 mil a 353.435.

Agrupamentos

Todos os cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo na abertura de vagas formais em fevereiro, segundo os dados do Caged.

O setor de serviços abriu 177.953 vagas; a indústria abriu 32 027 vagas; a construção civil abriu 31.099 vagas; a agropecuária abriu 8.123 postos; e o comércio abriu 6.127 postos.

Unidades da Federação

Em fevereiro de 2026, foram registrados resultados positivos em 24 das 27 unidades da Federação, com destaque para São Paulo (que criou 95.896 vagas), Rio Grande do Sul (24.392) e Minas Gerais (22.874). Os Estados com desempenho negativo foram Alagoas (que fechou 3.023 vagas), Rio Grande do Norte (-1.186) e Paraíba (também -1.186).

O salário médio real de admissão em fevereiro foi de R$ 2 346,97, uma redução de R$ 55,91 (-2,3%) em relação a janeiro (R$ 2.402,88). Já em comparação com o mesmo mês de 2025, que exclui mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, houve aumento de R$ 62,94 (2,75%).