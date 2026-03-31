São Paulo foi o estado com o maior número de empregos criados em fevereiro Divulgação/ SMTE
Mercado de trabalho abre 255.321 postos em fevereiro, revela Caged
O setor de serviços foi o que mais gerou postos de trabalho
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Firjan estima R$ 526,3 bilhões em investimentos no Rio até 2028
Levantamento da entidade prevê impacto de R$ 6,4 bilhões na arrecadação de impostos
Durigan afirma que Fazenda está avaliando opções sobre endividamento das famílias
Ministro tratou do caso com uma série de representantes do sistema financeiro
Associações veem 'grave retrocesso' em eventual fim da taxa das blusinhas
Entidades afirmam que isenção para remessas internacionais de até US$ 50 pode prejudicar competitividade do setor nacional
Contas públicas têm déficit primário de R$ 16,4 bilhões em fevereiro, aponta BC
Houve redução na comparação com o mesmo mês de 2025
Plataforma oferece vagas de emprego em locadora e concessionária de veículos
Interessados devem cadastrar o currículo para se candidatar a uma das oportunidades
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