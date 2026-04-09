Mutirões do INSS visam garantir mais agilidade na análise dos benefícios, reduzindo o tempo de espera Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
INSS: Mutirão da perícia médica fará 13 mil atendimentos neste fim de semana
Serviço será disponibilizado em 12 estados nos dias 11 e 12 de abril
'O BRB não vai quebrar', diz governadora do DF
Solução definitivo para o banco deve ser apresentada em até 30 dias
Porto de Santos prioriza desembarque de caminhões com gasolina
Objetivo é evitar risco de desabastecimento
Petrobras devolverá diferença de preço de leilão de gás
Produto foi vendido por mais que o dobro do valor de tabela
Receita recebe mais de 10 milhões de declarações do Imposto de Renda
Número equivale a 22,8% do total de documentos esperados para este ano
Dólar cai a R$ 5,06, ao menor nível em 2 anos, de olho em diálogo entre Israel e Líbano
Com mínima de R$ 5,0588, moeda à vista terminou em baixa de 0,77%
Mesmo com guerra, Ipea prevê crescimento de 1,8% do PIB
Estimativa para 2027 é de alta de 2%
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