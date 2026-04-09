Petróleo respondeu por 80,5% das exportações do Rio de Janeiro no período - Divulgação

Petróleo respondeu por 80,5% das exportações do Rio de Janeiro no período Divulgação

Publicado 09/04/2026 16:01

A balança comercial fluminense registrou um superávit de US$ 6,5 bilhões no acumulado dos três primeiros meses do ano. Entre janeiro e março, a corrente comercial — soma das importações e exportações — do Rio de Janeiro alcançou US$ 20,3 bilhões: o Estado exportou US$ 13,4 bilhões e importou US$ 6,9 bilhões. Os dados são do Comex Stat, sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que reúne informações do comércio exterior brasileiro.

"O petróleo foi responsável por 80,5% das exportações do Estado, movimentando US$ 10,8 bilhões entre janeiro e março. Outro setor relevante foi o de siderurgia, que exportou US$ 465,7 milhões em produtos", detalhou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Leandro Pinheiro.

No primeiro trimestre do ano, o Rio de Janeiro respondeu por 17% das exportações e 10% das importações totais do país. Entre os principais parceiros comerciais do Estado estão a China, com uma corrente comercial de US$ 6,8 bilhões, seguida pela Coreia do Sul (US$ 2,9 bilhões) e Estados Unidos (US$ 2 bilhões). Índia, Espanha e Chile também se destacaram entre os mercados de maior intercâmbio com o Rio de Janeiro no período.

