Redução de tarifas da Naturgy beneficiará mais de 1,1 milhão de clientes - Divulgação / Naturgy

Redução de tarifas da Naturgy beneficiará mais de 1,1 milhão de clientes Divulgação / Naturgy

Publicado 19/05/2026 17:32 | Atualizado 20/05/2026 08:45

Rio - A Naturgy informou que as tarifas de gás natural no Rio de Janeiro serão reajustadas a partir de 1º de junho. A redução é fruto de um acordo firmado na quinta-feira , 14, entre a empresa e Petrobras, com o aval da Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar (Seenemar) e da Agenersa, que atuaram como mediadoras das negociações. Mais de 1,1 milhão de clientes nos mercados residencial, comercial, industrial e GNV serão beneficiados. Hoje, o Rio de Janeiro é líder em GNV no país, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos instalados.

A redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) será em média de -2,3% para os segmentos residencial (7m³/mês), -2,3% para o comercial (400 m³/mês), -6,3% para postos de GNV e de -5,9% as indústrias (3Mm³/mês). Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), a redução será em média de -2,9% para os segmentos residencial (7m³/mês), -3,4% para o comercial (400 m³/mês), -6,4% para postos de GNV e de -6,1% as indústrias (3Mm³/mês).