Redução de tarifas da Naturgy beneficiará mais de 1,1 milhão de clientes Divulgação / Naturgy
Tarifas da Naturgy terão redução a partir de 1º de junho
GNV ficará 6,3% mais barato no Rio
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3
Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 678,01
BC inclui indícios de fraudes relacionadas a apostas ilegais em regras sobre compartilhamento
Norma entra em vigor nesta terça-feira, data em que a resolução foi publicada
Aneel aprova R$ 5,5 bi para reduzir conta de luz em 22 distribuidoras
Medida beneficia Norte, Nordeste, Mato Grosso e partes de MG e ES
Dólar sobe 0,84% e fecha a R$ 5,04 com avanço de taxas dos Treasuries
Câmbio reage a temores de inflação global nos EUA e ao aumento dos ruídos políticos no cenário eleitoral brasileiro
TCU recomenda força-tarefa permanente e sanções 'mais duras' para combater bets ilegais
Corte de contas propôs a adoção de procedimentos coordenados para interromper operações ilícitas
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