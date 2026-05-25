Banco Central classificou a liquidação do Master como 'crise pontual' - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Banco Central classificou a liquidação do Master como 'crise pontual'Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 25/05/2026 11:21 | Atualizado 25/05/2026 11:53

Brasília - O Banco Central reafirma no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) que a liquidação extrajudicial do conglomerado Master não gerou efeitos sistêmicos no Sistema Financeiro Nacional (SFN). O documento refere-se ao segundo semestre do ano passado e foi divulgado nesta segunda-feira, 25.



"Os mecanismos de proteção associados ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) foram acionados conforme o modelo institucional vigente, evidenciando a capacidade de absorção de choques e a resiliência do sistema financeiro", diz a autoridade monetária



O BC observa que, após a liquidação, os clientes ressarcidos pelo FGC direcionaram recursos principalmente para instituições financeiras de maior porte e de maior relevância sistêmica, em linha com o esperado em eventos de resolução bancária.



Também destaca que "a crise pontual com o conglomerado Master não gerou impacto relevante nas taxas praticadas em instrumentos garantidos pelo FGC".



Emenda que a manutenção do amplo acesso das instituições financeiras ao mercado de captações reforça a confiança dos depositantes na higidez do SFN.



No REF, o BC também avalia que não há risco relevante para a estabilidade financeira. Diz que o SFN segue com capitalização e liquidez confortáveis, e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas. "Além disso, os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário", afirma.

Testes de estresse

O Banco Central afirma que testes de estresse indicam que o sistema bancário possui capitalização adequada e resiliência em todos os cenários simulados. "Os testes de estresse de capital indicam que não haveria desenquadramentos relevantes nos cenários macroeconômicos adversos. Os resultados das análises de sensibilidade também indicam boa resistência a risco cambial, de taxas de juros, risco de crédito e de oscilação no preço de imóveis, simulados isoladamente", afirma a autoridade monetária.



Ainda segundo o BC, o teste de estresse de liquidez indica quantidade confortável de ativos líquidos em caso de saídas de caixa em condições adversas ou de choque nos parâmetros de mercado no curto prazo.



No mesmo documento, o BC avalia que o sistema financeiro manteve liquidez intradia suficiente para garantir a fluidez das transações no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) no segundo semestre do ano passado.



Menciona que o Pix seguiu aumentando sua relevância, representando cerca de 29% do total de pagamentos de varejo no período. "As liquidações do mercado interbancário deram-se sem nenhuma ocorrência significativa e não houve risco de insuficiência de recursos. As exposições de crédito e de liquidez foram adequadamente gerenciadas pela Contraparte Central (CCP) em todos os dias do período", afirma.



Também menciona que o conjunto de regras, procedimentos e estruturas operacionais voltados a permitir o exercício das atividades de liquidação, de depósito centralizado, de registro de ativos financeiros ou a combinação dessas atividades contribuíram para o funcionamento seguro e eficiente dos mercados.