O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-ministra do Japão, Sanae TakaichiRicardo Stuckert/PR
Brasil e Japão anunciam negociações para acordo comercial com Mercosul, em nota oficial
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