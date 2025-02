Lojas situadas em aeroportos poderão funcionar normalmente na terça-feira de Carnaval - Duty Free/Divulgação

Lojas situadas em aeroportos poderão funcionar normalmente na terça-feira de CarnavalDuty Free/Divulgação

Publicado 24/02/2025 12:13

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio) informa que a abertura das lojas ficará a critério dos comerciantes e shoppings, de sexta-feira, 28, até a Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março —, com exceção de terça-feira, 4 de março, quando só podem abrir os estabelecimentos comerciais situados em terminais rodoviários e ferroviários, estações do metrô, portos e aeroportos.

Na sexta-feira e no sábado de Carnaval, 1º de março, o comércio do Rio funcionará normalmente, assim como no domingo e na segunda-feira de carnaval, dias 2 e 3, e também na Quarta-Feira de Cinzas, de acordo com as normas estabelecidas na CCT e a critério dos lojistas e dos shoppings.

O funcionamento das lojas do Rio no carnaval é regulamentado pelas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) firmadas entre o SindilojasRio e o Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ).

Para abrir no domingo de carnaval, s lojistas precisa ter o Termo de Adesão à Convenção Coletiva de Trabalho. Já as lojas que podem abrir na terça-feira de Carnaval devem solicitar ao SindilojasRio o Termo de Autorização, lembrando que, neste dia, a jornada de trabalho será de, no máximo, 6 horas, com 15 minutos de intervalo.

Os lojistas podem tirar dúvidas sobre os procedimentos necessários para a abertura de seus estabelecimentos com o SindilojasRio, pelo telefone (21) 2217-5037 ou pelo WhatsApp (21) 98552-1822.

Vendas do carnaval devem crescer cerca de 3,5%

No rastro do Carnaval de rua, o movimento nas lojas também tem aumentado e animado o comércio do Rio. Novo levantamento feito pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo SindilojasRio, junto a 250 comerciantes de diferentes áreas, indica otimismo e a expectativa de um incremento de 3,5% nas vendas até o fim do Carnaval, superando a projeção anterior de 2% apontada no fim de janeiro.

Além de fantasias, tecidos, adereços e acessórios carnavalescos, itens de vestuário leve e de praia, como bermudas, camisetas e biquínis, e de calçados, como sandálias e tênis, estão entre os produtos mais vendidos O preço médio das compras está em torno de R$ 150. As lojas do Centro, seguidas pelas das zonas Norte e Sul, têm sido as mais procuradas pelos foliões.