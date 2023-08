Condutores do aplicativo Moto.Rio precisam usar colete de identificação - Pedro Ivo / Agência O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu nesta segunda-feira (7) o cadastro para mototaxistas interessados em trabalhar com o aplicativo Moto.Rio . O postos da Secretaria Municipal de Transportes para inscrições ficam no Centro, em Bangu, no Engenho Novo, na Ilha do Governador, em Irajá e em Jacarepaguá. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 16h.

É preciso apresentar, ainda, apólice de seguro APP (para acidentes pessoais de passageiros), no valor R$ 25 mil para morte ou invalidez, certidão de quitação eleitoral, certidões de quitação eleitoral e negativas criminais do 1º ao 4º Ofícios, além de foto 3 x 4. Uma documentação complementar será exigida para ser entregue até o dia 20 de julho de 2024.

A motocicleta deve ser de 125 cilindradas ou mais e poder ter, no máximo, dez anos. Também são exigidos cortador de linha de pipa acoplado, apoio lateral e traseiro para o passageiro. O condutor terá que vestir um colete especial refletivo e, além de usar capacete, precisará ter um capacete disponível para o passageiro.

Depois que a documentação for analisada, o mototaxista é cadastrado no sistema e pode começar a fazer viagens. Vale ressaltar que o aplicativo não cobra taxa do piloto, que recebe o valor integral da corrida.



O secretário da Casa Civil, Eduardo Cavaliere, comentou sobre os benefícios do projeto. "O Moto.Rio é um programa de valorização e reconhecimento da categoria de mototaxista. É muito mais do que um aplicativo. Por meio dele, os mototaxistas da cidade poderão se regularizar completamente. Assim, os passageiros terão muito mais segurança e transparência para usar o serviço", afirmou.



Documentos complementares serão exigidos para entregar até o dia 20 de agosto. Será preciso apresentar comprovante de residência atualizado, apólice de seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF) em favor de terceiros por danos materiais e danos pessoais, no valor de R$ 25 mil, placa vermelha (veículo registrado na categoria aluguel) e comprovante de conclusão do curso de formação especializado regulamentado pelo Contran.



Além disso, a motocicleta deve ser de 125 cilindradas ou mais e ter, no máximo, 10 anos. Também são exigidos cortador de linha de pipa acoplado, apoio lateral e traseiro para o passageiro. O condutor também precisará vestir um colete especial refletivo e, além de usar capacete, precisará ter um disponível para quem utilizará o transporte.



"É fundamental que o mototaxista aproveite essa oportunidade e compareça aos nossos postos para fazer o cadastro. O Moto.Rio é uma conquista muito especial. O mototáxi é uma categoria que sempre prestou um serviço importantíssimo para a cidade e que agora passa a ser um modal regulamentado pela prefeitura", disse a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.



Confira lista dos pontos disponíveis para cadastro:



Bangu: Rua Fonseca, 240, 2º andar

Centro: Rua do Riachuelo, 257

Engenho Novo: Rua 24 de maio, 931, fundos

Ilha do Governador: Rua Orcadas, 435

Irajá: Avenida Monsenhor Félix, 512

Jacarepaguá: Praça Barão da Taquara, 9, Praça Seca



Início em julho



A primeira viagem com o Moto.Rio foi feita pelo prefeito Eduardo Paes, no dia 21 de julho, quando a Prefeitura entregou certificados aos primeiros mototaxistas aprovados.



O aplicativo funciona de forma semelhante ao Taxi.Rio Cidades, com opção do passageiro escolher percentuais do valor total da corrida. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente em smartphones com sistema Android. Em breve, será disponibilizado também para o sistema IOS.

O mototaxista Tarcísio Rocha, que trabalha na área da Barra da Tijuca há 12 anos, falou sobre o novo projeto. “Esse aplicativo é muito importante. Era uma luta nossa porque buscávamos o reconhecimento da profissão de mototaxista. É uma conquista muito grande, nosso alvará também está saindo. É um reconhecimento da Prefeitura do Rio, e a classe só tem a agradecer. O Moto.Rio vai ajudar muito o nosso trabalho”, comentou.