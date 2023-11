Nas unidades de Del Castilho, há vagas para pessoas com deficiência - Pixabay

Publicado 15/11/2023 09:13

Rio - A Arcos Dorados, operadora da rede McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe, está com mais de 400 vagas de atendente de restaurante abertas para os turnos manhã, noite e madrugada no estado do Rio de Janeiro. Na cidade carioca, as oportunidades são para os bairros de Copacabana, Del Castilho e Engenho de Dentro. Além disso, também há vagas para Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Para se candidatar, não há exigência de experiência anterior, pois a rede oferece um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante. Para as vagas noturnas é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio. Nas unidades de Del Castilho, há vagas para pessoas com deficiência.

No Rio, os interessados devem levar currículo nas unidades: Avenida Princesa Isabel, 186, no Leme; Shopping Rio Sul, em Botafogo; Rua Hilário de Gouveia, 74, loja D, Copacabana; Shopping Nova América, Norte Shopping e Avenida Dom Hélder Câmara 5895, Engenho de Dentro.

Já quem for da Região dos Lagos, pode comparecer às terças e quintas, das 11h às 15h, nos seguintes endereços: Av. Assunção, 611 - Centro, Cabo Frio; Estrada Amaral Peixoto s/n, Km 105.650, Ponta d'Água, São Pedro da Aldeia; e Av. Hernani Coutinho da Costa,21 - E S/N, lotes 12 a 16, Q O B1 - Costa Azul, Rio das Ostras.

Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros.