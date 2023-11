Rio encerra novembro com mais de 7.300 vagas de empregos e estágios - Divulgação/SMTE

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro encerra novembro com 7.344 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.651 são de estágio e Jovem Aprendiz.



Confira:

Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 3.565 oportunidades de empregos e estágios no Rio de Janeiro. São 2.044 vagas de emprego formal para trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade. Para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.521 oportunidades.

A Região Metropolitana, oferece 1.694 oportunidades, das quais 468 são direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, existem 200 oportunidades para a função de pintor de obra e 25 para promotor de vendas, todas na Barra da Tijuca, Zona Oeste, sem necessidade de experiência e com remuneração de R$ 1.320.

Esta região oferece ainda 250 vagas para auxiliar de limpeza, em Copacabana, na Zona Sul, com exigência de experiência anterior e salário de até R$ 2.640. O maior salário, para a função de coordenador de contabilidade, na Barra da Tijuca, pode chegar a R$ 7.920. A vaga exige Ensino Médio e experiência. Para quem tem apenas o Ensino Fundamental completo, há oportunidades como as de ajudante de cozinha, cozinheiro e lanterneiro de automóveis, que exige experiência e oferece remuneração de até R$ 5.280.

Para a Região do Médio Paraíba há 34 vagas com salários de R$ 1.320 a R$ 2.640, entre elas oito oportunidades de auxiliar de serviço de alimentação e três para atendente de lanchonete, em Volta Redonda e Vassouras, respectivamente.

Na Região Serrana, todas as 316 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração de até R$ 2.640. Há, por exemplo, 20 vagas para auxiliar de limpeza, 10 para carregador de caminhão, 13 para faxineiro, 50 para técnico de suporte de TI e 25 para operador de sistema de computador.

Os interessados devem acessar o site, http://www.trabalho.rj.gov.br/ , para mais informações.

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 862 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 576 para trabalhadores em geral, e 286 são para pessoas com deficiência (PCD). São vagas em diversas áreas com empregos efetivos de babá, camareira, pintor, instalador hidráulico, açougueiro e 30 vagas para promotor de vendas.

Para quem quer trabalhar com vendas, há 27 vagas para vendedor de comércio varejista, nas zonas Norte e Sul e no Centro do Rio.

Entre as oportunidades para contratação temporária estão, auxiliar de estoque, assistente de vendas, caixa de loja, estoquista e vendedor, todas conectadas com a alta dos empregos no comércio a pouco menos de um mês do Natal.



"Nessa época do ano, o grande foco está nas vendas do varejo por conta das festas de fim de ano. Por isso, muitas oportunidades surgem no setor. A Confederação Nacional do Comércio (CNC) já havia previsto, em setembro, que esse ano teria o maior número de contratações temporárias pelo setor varejista desde 2012. Aqui no Rio, estamos alinhados com essa tendência", afirma o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana 261 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (66), Engenharia (47) e Comunicação Social (22). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 36 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 38 no total e também 25 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 57 vagas. Sendo técnico em Administração (17) e Eletrotécnica (2). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.



Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.260 oportunidades de estágio, sendo que 704 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa , há 37 vagas para Administração, uma para Contabilidade, uma para Engenharia de Produção e uma para Marketing.

Em Campos , há 13 vagas para Administração e três para Jurídico. Já em Duque de Caxias , há três oportunidades para Administração e duas para Jurídico.



Já em Macaé , são 18 oportunidades para Administração, uma para Arquitetura e Urbanismo, uma para Construção Civil, cinco para Educação, sete para Saúde, uma para Engenharia de Produção, uma para Informática, duas para Comunicação, duas para Produção Mecânica, cinco para Esportes e duas para Contabilidade.

Em Niterói , são dez vagas para Administração, três para Contabilidade, duas para Informática, 16 para Educação, uma para Design, uma para Engenharia de Produção, 11 para Jurídico, uma para Produção Mecânica, duas para Geomática, quatro para Comunicação, duas para Construção Civil, uma para Nutrição e uma para Embelezamento/Estética.

Em Nova Friburgo , há quatro vagas para Administração, uma para Educação e cinco para Jurídico.

Já em Nova Iguaçu , há três oportunidades para Administração, três para Educação e uma para Informática.



Em Petrópolis , há duas vagas para administração, duas para Engenharia de Produção, uma para Construção Civil, uma para Turismo e duas para Marketing.

Já em Resende , há uma oportunidade para Elétrica-Eletrônica, uma para Jurídico, uma para Produção Mecânica e uma para Comunicação.

No Rio de Janeiro , há 226 vagas para Administração, sete para Ciências Econômicas, 14 para Comunicação Social, 17 para Construção Civil, 25 para Ciências Contábeis, seis para Design, 14 para Educação, quatro para Elétrica-Eletrônica, 17 para Informática, 101 para Jurídico, 22 para Marketing, seis para Produção Mecânica, 13 para Arquitetura e Urbanismo, duas para Saúde, nove para Licenciatura, três para Arquivologia, sete para Turismo, duas para Gastronomia, quatro para Artes, uma para Química, duas para Psicologia, uma para Engenharia de Produção, duas para Biologia, duas para Segurança, duas para Nutrição e duas para Esportes.



Em Três Rios , há duas vagas para Jurídico.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 556 vagas. Em Barra Mansa , são 12 oportunidades para Aprendiz, cinco para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.



Em Campos , há três vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e três para Técnico em Informática. Já em Duque de Caxias , há quatro oportunidades para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e duas para Técnico em Administração.



Em Macaé , são 59 vagas de Aprendiz, 18 para Ensino Médio, três para Técnico em Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica.

Já em Niterói , há 13 vagas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, uma para Técnico em Química, duas para Técnico em Segurança, três para Técnico em Eletrônica e uma para Técnico em Mecânica. Em Nova Friburgo , há duas vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e uma para Técnico em Administração.

Já em Nova Iguaçu , há cinco ofertas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio, três para Técnico em Administração, uma para Técnico em Comércio e uma para Técnico em Química.

Em Petrópolis , há três vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Em Resende há três vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma Técnico em Indústria.



No Rio de Janeiro , há 248 vagas para Aprendiz, 97 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, 15 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Saúde, uma para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Telecomunicações, quatro para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Química, uma para Técnico em Indústria e duas para Técnico em Informática.

Em Três Rios , há uma oportunidade para Aprendiz.



Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 130 vagas. São 51 oportunidades para Jovem Aprendiz e 79 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de: Administração, Limpeza, Varejo, Logística e Construção Civil.



Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício e Consultoria.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Rede Incluir - 'Circuito Dia D'



O Instituto Rede Incluir oferece 380 vagas para profissionais com deficiência (PcDs) no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para o Ensino Médio e Superior, com e sem experiencia.



O Circuito Dia D no 'Fórum Cultura+Diversidade ocorre nos dias 28 e 29 de novembro, a partir das 10h, na Biblioteca Parque Estadual, Av. Pres. Vargas, 1261, Centro do Rio. Ao todo, 20 empresas estarão recebendo currículos e realizando entrevistas.

Gerando Vidas

A Comunidade Gerando Vidas oferece 603 oportunidades. As vagas em destaque são: 100 para Assistente de vendas (extra Natal); 24 para Auxiliar de serviços gerais, 16 para Operador de loja – pet shop, 13 para Operadora de caixa – pet shop, 29 para Auxiliar de cozinha e 22 para Repositor.

Os interessados devem se inscrever no site, https://comunidadegerandovidas.com.br/

Rede Hospital Casa







Entre os cargos disponíveis estão técnicos de enfermagem, enfermeiro, analista comercial, supervisor de copa, auxiliar administrativo (incluindo PcD), cozinheiro, auxiliar de farmácia, psicóloga RH, supervisor de hotelaria, técnico de segurança do trabalho, auxiliar técnico de segurança do trabalho, pedreiro, copeiro e muito mais.



A Rede Hospital Casa oferece mais de 60 vagas para os diversos hospitais do grupo em diferentes áreas, tanto para CLT como PJ. Entre os cargos disponíveis estão técnicos de enfermagem, enfermeiro, analista comercial, supervisor de copa, auxiliar administrativo (incluindo PcD), cozinheiro, auxiliar de farmácia, psicóloga RH, supervisor de hotelaria, técnico de segurança do trabalho, auxiliar técnico de segurança do trabalho, pedreiro, copeiro e muito mais. Para se candidatar basta acessar o site de vagas do grupo

McDonald’s

A rede de fast food McDonald's anuncia a abertura de 189 novos postos de trabalho para os bairros da Tijuca, Méier, Vila da Penha, Del Castilho, Centro e Barra, na cidade do Rio de Janeiro, e também em Resende.

As oportunidades são para o cargo de Atendente de Restaurante e Embaixador da Experiência do Cliente para os turnos manhã, noite e madrugada. Não há exigência de experiência anterior.

A contratação é imediata e a seleção será realizada durante a semana nos locais: Rua Mariz e Barros, 525; Avenida Maracanã, 987 ou Rua Barão de São Francisco, 236 - Tijuca; Rua Dias da Cruz, 210 - Méier; Avenida Vicente de Carvalho, 909 ou na Tv da Brandura, 506 - Vila da Penha; Avenida Pastor Martin Luther King Jr, BC A Pav.1, lj 102 - Del Castilho; Travessa do Ouvidor, 5A - Centro; Avenida das Américas, 4666 Lj. 117 A e B K - Barra; e Av. Dr. Tácito Viana Rodrigues, SN, Paraíso (unidade ao lado do Graal da Rodoviária) - Resende.

Ocyan (óleo e gás)



A Ocyan está com mais de 30 vagas abertas para atividades nas áreas de manutenção e serviços offshore, todas em Macaé. A expectativa de início é imediata.



Entre as principais vagas em aberto estão: instrumentista, mecânico de guindaste, montador pintor, operador de guindaste, isolador, soldador caldeireiro, caldeireiro para atuar offshore, e técnico de materiais júnior, desenhista projetista, coordenador técnico de projetos, projetista de tubulação pleno para o regime onshore.



Mais informações no site: https://www.ocyan-sa.com/

Lamsa



A Lamsa organiza nesta terça-feira (28) um Feirão de Emprego para Pessoas com Deficiência (PcD). Serão oferecidas quatro vagas para atuar na empresa.

Os interessados devem comparecer ao Parque Madureira, das 9h30 às 15h, com currículo, identidade, CPF, carteira de trabalho, além de comprovantes de residência e de escolaridade.



Serão oferecidas vagas para Eletricista, Motorista Categoria D, Auxiliar de Manutenção e Conservação, Operador de Pedágio, entre outros. Não é necessário realizar inscrição prévia.