Trabalhadores podem consultar se tem direito no aplicativo Carteira de Trabalho DigitalFoto: Reprodução/Internet

Publicado 14/02/2024 18:28

Rio - Depois do Carnaval, é hora de voltar à procura por um emprego. O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 2.694 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das posições oferecidas, 1.553 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Confira:

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, anunciou nesta quarta-feira de Cinzas, 981 postos de trabalho na cidade. Sendo que, desse total, 40 oportunidades são destinadas para pessoas com deficiência.



Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de caráter temporário e para estagiários. No total, são 571 vagas para trabalhadores em geral e 410 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para cozinheiro, operador de empilhadeira, garçom, arrumadeira, médico obstetra e enfermeiro, essas duas últimas para PCDs, entre outras oportunidades profissionais.



Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Psicologia, Gastronomia, Administração, Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Administração, Direito, Marketing, Pedagogia e Letras para universitários de distintos períodos.

Os candidatos podem se inscrever de forma online. Basta se habilitar às oportunidades disponíveis, no seguinte link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Importante destacar que não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1478 vagas abertas, sendo 896 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa há 140 vagas divididas entre as áreas de Engenharia de produção (1), Administração (43), Informática (10), Direito (12), Arquitetura e Urbanismo (12), Mecânica (9), Serviço Social (11) Comunicação (10) Contabilidade (14), Construção Civil (15) Saúde (1) e Licenciatura (2).

Em Campos há 38 oportunidades para as áreas de Educação (10), Informática (1), Direito (3), Produção Mecânica (7) e Saúde (2).

Em Duque de Caxias há 19 vagas para Educação (2), Esportes (1) e Administração (12) Informática (1), Direito (1), Marketing (1) e Contabilidade (1).

Em Macaé tem 48 vagas para Engenharia de Produção (2), Esportes (3), Administração (26), Arquitetura e Urbanismo (2), Marketing (4), Nutrição (1) Saúde (3), Turismo (3) Construção Civil (1) e Contabilidade (3).



Já em Niterói tem 90 oportunidades divididas entre Gastronomia (1) Educação (32), Administração (42), Informática (3), Direito (2), Marketing (1) Meio Ambiente (1), Produção Mecânica (3), Psicologia (2) e Contabilidade (3).

Nova Friburgo tem 4 vagas para os setores de Administração (3), Esportes (1) e Educação (1). Já Petrópolis tem 23 vagas para Educação (6), Elétrica/Eletrônica (1), Administração (7), Informática (1) Direito (1), Arquitetura e Urbanismo (1), Marketing (2), Psicologia (1), Construção Civil (2) e Contabilidade (1).

Nova Iguaçu tem 64 oportunidades para áreas de Educação (19), Design de Interiores (1), Esportes (5), Administração (31), Direito (4), Marketing (1), Licenciatura (1) e Contabilidade (2). Resende tem 10 oportunidades para Administração (4), Informática (5) e Construção Civil (1).

O Rio de Janeiro 476 vagas para Economia (6), Gastronomia (1), Arquivologia (5), Engenharia de produção (3), Engenharia Ambiental (1), Biologia (1), Educação (79), Elétrica/Eletrônica (3), Esportes (2), Administração (176), Informática (25), Direito (32), Arquitetura e Urbanismo (8), Letras (1) Marketing (9), Meio Ambiente (6), Nutrição (2), Produção Mecânica (3), Psicologia (11), Saúde (18), Turismo/Lazer (2), Comércio Exterior (2), Comunicação (18), Construção Civil (26), Licenciatura (1), Contabilidade (29) e Design (3). E Três Rios tem apenas uma vaga para Administração (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 582 vagas. Em Barra Mansa, são 24 oportunidades para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, uma para Técnico em Farmácia.

Em Campos, há 12 vagas para Ensino Médio, três para Técnico em Administração e duas para Técnico em Informática. Em Duque de Caxias, são 11 vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio, apenas uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica, quatro para Técnico em Administração e uma para Técnico em Indústria.

Em Macaé, são 70 vagas de Aprendiz, 26 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, uma Técnico em Administração e uma para Técnico em Transportes.

Em Niterói, são 42 oportunidades para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, apenas uma para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Construção Civil e uma para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo, há uma vaga para Aprendiz e apenas uma vaga para Ensino Médio e uma para Técnico em Marketing. Já em Nova Iguaçu, há 26 ofertas para Aprendiz, três para Ensino Médio, duas para Técnico em Administração e uma para Técnico em Educação e uma para Técnico em Segurança.

Em Petrópolis, há 15 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio e uma para Técnico em Mecânica. Já em Resende 16 vaga para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 183 vagas para Aprendiz, 34 para Ensino Médio, seis para Técnico em Administração, seis para Técnico em Elétrica-Eletrônica, três para Técnico em Construção Civil, uma para Técnico em Mecânica, duas para Técnico em Segurança, quatro para Técnico em Indústria e apenas uma para Técnico em Saúde.

Em Três Rios são quatro vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e apenas uma para Técnico em Elétrica/Eletrônica. Em Teresópolis há apenas uma vaga para Aprendiz.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 75 vagas. São 37 oportunidades para Jovem Aprendiz e 38 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos de arquitetura, restaurante e engenharia.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site Para estágio, há oportunidades no ramo alimentício e de atendimento ao público.Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Droga Raia

A Droga Raia, pertencente à RD-RaiaDrogasil, maior grupo de varejo farmacêutico do Brasil, está com 160 oportunidades de emprego disponíveis para o Estado do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas pela internet

Cerca de 100 vagas são para o cargo de farmacêutico. Para se candidatar, não é necessário ter experiência prévia. Basta ter mais de 18 anos, ensino superior completo em farmácia, CRF ativo no estado e gosto para trabalhar com o público.

Outros 60 postos de atendente estão abertos em todo o estado. Também não é necessária experiência prévia, apenas ensino médio completo e ter mais de 18 anos.



Entre os benefícios oferecidos pela Droga Raia estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.



As vagas são para as cidades de Angra dos Reis, Araruama, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Itaperuna, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Saquarema, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Três Rios e Volta Redonda.