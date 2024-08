Mulheres são maioria nos Programas de Estágio - Divulgação/CIEE Rio

Publicado 16/08/2024 13:27

Rio - Para quem busca a primeira oportunidade no mercado de trabalho ou em uma nova área, 2024 tende a terminar de forma promissora. Até o final do ano, os estágios devem crescer mais de 10% no estado do Rio de Janeiro. O número representa 38.319 estudantes no aprendizado prático em empresas, segundo o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE Rio).

De 2022 para 2023, o número de estagiários contratados em todo o estado fluminense cresceu 3.5%, passando de 33.560 para 34.745. Uma das principais causas da recuperação do mercado foi o fim da pandemia de covid-19 que represou muitas vagas. Esse ano, de janeiro a julho, mais de 21 mil estagiários já foram contratados em todo o estado.

Principais áreas que mais efetivaram no primeiro semestre de 2024:

- Direito

- Administração

- Psicologia

- Pedagogia

- Engenharia

- Ciências Contábeis

- Enfermagem

- Comunicação

- Publicidade

Com o aumento nas contratações de estagiários, cresceram também as efetivações desses profissionais nas empresas. Em 2022, dos 7,8 mil estagiários de empresas privadas cerca de 68% foram efetivados — isso significa que 5304 estudantes conseguiram o primeiro emprego.



Em 2023, dos 9 mil estagiários contratados em empresas privadas, 73% estão com carteira assinada — o que representa 6570 estudantes trabalhando na profissão. Já nesse primeiro semestre do ano, 3,7 mil talentos foram efetivados em todo o estado e a estimativa é de que esse ano 7,5 mil estudantes sejam efetivados pelas empresas. As mulheres são maioria nos Programas de Estágio.



A bolsa estágio está entre RS 600,00 a R$ 2.346,00 e 68% das vagas entre contratação e efetivação foram ocupadas por jovens entre 16 e 29 anos.

De acordo com o CEO do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola, o dia nacional do estagiário — comemorado no próximo domingo, 18 — deve ser muito celebrado pelos estudantes. Há um aumento real no número de vagas em todo o estado.

"O estágio é a conquista dos sonhos para o estudante e faz toda diferença no currículo. É uma fase de aprendizado com troca dos dois lados, os profissionais nas empresas oferecem orientações valiosas que não estão nos livros e os estudantes levam o conhecimento teórico atualizado fortalecendo a conexão entre teoria e prática", diz Coppola.