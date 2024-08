Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Foto O Dia/Ilustração

Publicado 19/08/2024 17:12

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 7.608 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando, esta semana, 1.930 vagas de emprego formal.

As vagas oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades: são 1.646 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Entre elas, há 350 posições dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), muitas sem necessidade de experiência.

O Sine tem nessa semana a oferta de nove oportunidade de estágio para estudantes de direito no Centro, Flamengo, Madureira e Ipanema, e quatro oportunidades para estágio para estudantes de engenharia de produção, elétrica, mecânica e química, todos para o bairro do Flamengo, com bolsa auxílio de custo. Ainda na região Metropolitana, há oferta de 60 vagas, com exigência de experiência, para babá, em bairros da zona Sul e Duque de Caxias, com salários de até R$ 4.236 e 50 posições de motorista de ônibus em Anchieta. O maior salário, de R$ 7.060, é oferecido para uma vaga oferecida para o profissional farmacêutico de indústria veterinária, que requer nível superior e experiência.



Para quem mora em Nova Iguaçu e não tem experiência, existem 66 vagas para diferentes cargos como atendente de lojas, auxiliar de estoque, fiscal de loja, operador de loja e fiscal de prevenção de perdas. Os salários chegam a R$ 2.824.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 21 vagas, com remunerações que chegam a R$ 2.824, para motorista de caminhão, em Volta Redonda, acompanhante de idosos e farmacêutico, em Valença, e pedreiro, em Itatiaia.



Na Região Serrana, todas as 263 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, principalmente para o bairro de Várzea, com remuneração média de um salário mínimo. Existem vagas para ajudante de cozinha, atendente de loja, borracheiro, jardineiro, pintor, saladeiro, recepcionista, cozinheiro, entre outros.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 2.314 postos de trabalho na cidade. No total, 298 são para pessoas com deficiência.

Supermercados em Ipanema, Leblon e Copacabana estão contratando balconistas para os setores de açougue, peixaria, queijos e frios, padaria e hortifruti, além de profissionais para atendimento em refeitório, repositores e estoquistas. São exigidos seis meses de experiência, menos para as vagas de balconistas de hortifruti. No total, são 240 postos de trabalho.



Há vagas também para trabalhadores com ensino superior completo. Os nutricionistas têm 21 postos abertos, com seis meses de experiência requeridos.



Nesta semana há também vagas para borracheiro (10), mecânico de frota pesada (10), porteiro (10), adestrador de animais (2), atendentes de lojas (28), inspetor (2), entre outras. As duas últimas são destinadas a PCDs.



São oferecidas ainda vagas de estágio para estudantes universitários, com 35 vagas em Gastronomia na Barra da Tijuca e no Centro. Não precisa estar formado ou ter experiência.



Também há oportunidades para alunos das graduações em Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Psicologia, Direito, Turismo, Tecnologia da Informação, Biologia, Educação Física, Medicina Veterinária e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.615 vagas abertas, sendo 994 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, há 21 oportunidades distribuídas entre as áreas de Administração (9), Comunicação (1), Contabilidade (2), Design (1), Informática (3), Jurídica (1), Marketing (3) e Enfermagem (1).

Em Campos, são dez vagas em Administração (4), Comunicação (1), Contabilidade (1), Letras (1), Esportes (1), Farmácia (1) e Informática (1).

Em Duque de Caxias, há 25 oportunidades em Administração (13), Comunicação (3), Contabilidade (1), Letras (3), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Farmácia (1), Direito (1) e Marketing (1).

Em Macaé, são 39 vagas em Administração (21), Construção Civil (3), Contabilidade (5), Pedagogia (5), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Produção Mecânica (1) e Turismo/Lazer (2).

Em Niterói, há 102 vagas nas áreas de Administração (34), Arquitetura e Urbanismo (3), Comunicação (1), Construção Civil (3), Contabilidade (4), Design (1), Letras (22), Engenharia de Produção (1), Indústria (1), Informática (2), Direito (4), Marketing (10), Geografia (15) e Transportes (1).

Em Nova Friburgo, são nove oportunidades em Administração (1), Contabilidade (1), Letras (4), Engenharia de Produção (1) e Direito (2).

Em Nova Iguaçu, são 32 vagas nas áreas de Administração (10), Construção Civil (10), Contabilidade (1), Pedagogia (3), Informática (1), Direito (1), Geografia (2), Produção Mecânica (1), Enfermagem (1) e Serviço Social (2).

Em Petrópolis, são 47 vagas em Administração (14), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Letras (13), Esportes (6), Informática (1), Marketing (3), Produção Mecânica (2), Psicologia (1), Enfermagem (1) e Turismo/Lazer (2).

Em Resende, há 21 oportunidades em Administração (11), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (1), Marketing (2) e Enfermagem (2).

No Rio de Janeiro, são 678 vagas em Administração (280), Arquitetura e Urbanismo (6), Arquivologia (3), Artes (3), Biblioteconomia (3), Biologia (1), Comércio Exterior (4), Comunicação (16), Construção Civil (16), Contabilidade (34), Design (10), Economia (1), Pedagogia (51), Elétrica-Eletrônica (4), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (6), Esportes (3), Farmácia (1), Gastronomia (10), Informática (28), Direito (55), Letras (6), Matemática (3), Marketing (17), Geografia (3), Nutrição (1), Produção Mecânica (4), Psicologia (62), Química (1), Enfermagem (31), Serviço Social (6), Telecomunicações (1), Transportes (2) e Turismo/Lazer (5).

Em Teresópolis, são seis oportunidades em Administração (5) e Marketing (1).

Em Três Rios, são quatro vagas em Administração (3) e Farmácia (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 621 vagas.

Em Barra Mansa, são 36 vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem e 24 para Ensino Médio.

Em Campos, são 21 vagas para Aprendiz, duas para Técnico em Saúde Bucal e quatro para Ensino Médio.



Em Duque de Caxias, são quatro vagas para Aprendiz, quatro para Técnico em Administração, uma para Técnico em Informática, uma para Técnico em Química e oito para Ensino Médio.

Em Macaé, são 46 vagas para Aprendiz, cinco para Técnico em Administração e 14 para Ensino Médio.

Em Niterói, são 45 vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Enfermagem, duas para Técnico em Segurança e 25 para Ensino Médio.

Em Nova Friburgo, são 15 vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são 20 vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Segurança e 13 para Ensino Médio.

Em Petrópolis, são quatro vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Mecânica e quatro para Ensino Médio.

Em Resende, são cinco vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Segurança e uma para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 172 vagas para Aprendiz, 19 para Técnico em Administração, duas para Técnico em Construção Civil, 14 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Estética, quatro para Técnico em Indústria, dez para Técnico em Informática, uma para Técnico em Química, três para Técnico em Enfermagem, três para Técnico em Segurança, quatro para Técnico em Telecomunicações, três para Técnico em Transportes e 64 para Ensino Médio.

Em Três Rios, são quatro vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Em Teresópolis, há uma vaga para Aprendiz.

Rede incluir

Através do Programa "Recrutar é Incluir", o Instituto Rede Incluir disponibiliza mais de 200 vagas para profissionais com deficiência e reabilitados pelo INSS no estado do Rio de Janeiro. As vagas estão distribuídas nos segmentos industrial, comercial, de hotelaria, saúde e serviços.

Os interessados devem enviar o currículo juntamente com o laudo para o e-mail recrutamento@redeincluir.com.br.

Portal de Vagas da Sólides

O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no país em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, está com cerca de 690 vagas de emprego abertas no Estado do Rio de Janeiro.

As vagas abrangem várias áreas de atuação, incluindo opções de trabalho presencial, híbrido e remoto, além de diferentes níveis de senioridade. Também estão disponíveis vagas afirmativas. Os interessados podem acessar todas as oportunidades através da plataforma de seleção on-line

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 849 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (92), ciências contábeis (32) e comunicação social (8). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 74 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 70 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 127 vagas. Sendo técnico em administração (39) e técnico em eletrônica (12). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 10 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (8) e superior (1).