Rede de academias abre 329 vagas em sete estados do Brasil - Divulgação

Publicado 23/07/2025 18:04

A Smart Fit está com 329 vagas abertas em sete estados do Brasil: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O processo seletivo é aberto a candidatos de todo o país, inclusive a pessoas com deficiência.