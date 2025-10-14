Vagas da Centauro para assistente de loja não exigem experiência - Divulgação

Vagas da Centauro para assistente de loja não exigem experiênciaDivulgação

Publicado 14/10/2025 12:33

A Centauro, varejista de artigos esportivos abre 78 vagas temporárias em suas lojas em todo o Brasil. As contratações reforçam as equipes para os períodos de maior movimento do varejo, como Black Friday e Natal, e representam uma oportunidade para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho, com possibilidade de efetivação.



As vagas são para os cargos de assistente de loja e vendedor. Os benefícios oferecidos incluem vale-refeição e vale-transporte. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo. Ter afinidade com o esporte, boa comunicação e interesse em interagir com o público são diferenciais valorizados.

Para a função de assistente de loja, não é exigida experiência anterior, o que torna a oportunidade uma excelente porta de entrada para quem está começando a carreira. Já para o cargo de vendedor, é desejável experiência prévia em vendas.



Os selecionados iniciarão as atividades em 3 de novembro, para o período da Black Friday, e em 1º de dezembro, para a temporada de Natal. As inscrições já estão abertas e seguem até o fim do mês para a turma de novembro e até a metade de novembro para a turma de dezembro.

