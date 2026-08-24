Programa é voltado a candidatos com ensino médio em andamento ou concluído, ou com ensino superior em curso - Divulgação

Programa é voltado a candidatos com ensino médio em andamento ou concluído, ou com ensino superior em cursoDivulgação

Publicado 24/08/2026 10:53 | Atualizado 24/08/2026 10:57

Rio - O Grupo Amil, de assistência médica e operadora de planos de saúde, abriu 14 vagas no programa Jovem Aprendiz para o estado do Rio de Janeiro. A oportunidade é voltada a candidatos com idade entre 18 e 22 anos, que tenham o ensino médio em curso ou concluído, ou que estejam cursando o ensino superior.

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As vagas contam com benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale-refeição, acesso ao Wellhub ou TotalPass e uma jornada de desenvolvimento on-line. As inscrições vão até 11 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo link

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci