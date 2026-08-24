Programa é voltado a candidatos com ensino médio em andamento ou concluído, ou com ensino superior em cursoDivulgação
Empresa de assistência médica abre 14 vagas para Jovem Aprendiz no Rio
Oportunidades são destinadas a candidatos de 18 a 22 anos; inscrições vão até 11 de setembro e devem ser feitas on-line
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Oportunidades são destinadas a candidatos de 18 a 22 anos; inscrições vão até 11 de setembro e devem ser feitas on-line
Programa de Estágio abre mais de 70 vagas para níveis técnico e superior
Oportunidades têm duração de seis meses a dois anos e incluem benefícios; início está previsto para fevereiro de 2027
Trabalha Rio cadastra currículos em cinco bairros nesta semana
Programa será realizado entre segunda e quinta-feira
Rio abre vagas temporárias na Saúde com salários de até R$ 11,6 mil
Seleção também prevê 93 oportunidades para formação de cadastro reserva
Rede de supermercados abre 125 vagas de emprego para Rio e Niterói
Oportunidades contemplam diferentes áreas da operação e inscrições devem ser feitas exclusivamente pelos canais oficiais da rede
IBP abre vagas para formação de profissionais negros no setor de energia
Programa gratuito oferece bolsa de R$ 700, além de capacitação em inglês e habilidades comportamentais; inscrições vão até domingo