Selecionados vão atuar nos projetos e ações pedagógicas da Diretoria de Extensão da Fundação CecierjGetty Images

Publicado 03/02/2026 15:09

A Fundação Cecierj abriu inscrições para o processo seletivo de bolsistas de Incentivo à Docência, Produtividade Acadêmica e Tutoria a Distância, que vão atuar nos projetos e ações pedagógicas da Diretoria de Extensão do órgão, que é vinculado da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. A seleção é para formação de cadastro de reserva de coordenadores e tutores pedagógicos.

As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas até o dia 22, exclusivamente pela internet, no formulário disponível na página https://www.cecierj.edu.br/extensao , no link Trabalhe Conosco. Na ficha de inscrição, o candidato deverá escolher o perfil e o tipo de bolsa para os quais quer se candidatar. Só será permitida apenas uma inscrição por candidato conforme o CPF informado.

O processo seletivo é composto por duas fases. A primeira é classificatória e eliminatória e consiste na análise dos documentos enviados pelos candidatos. A segunda é classificatória, mediante a entrevista dos classificados na primeira fase. A classificação final será dada pelo somatório dos pontos obtidos nas duas etapas, respeitando os critérios de desempate.

De acordo com o edital, poderão participar da seleção candidatos com doutorado, mestrado, especialização, graduação e graduandos. A bolsa de produtividade acadêmica é destinada ao desenvolvimento de área/curso exclusivamente a professores e pesquisadores vinculados a instituições integrantes do Consórcio Cederj.