Urna eletrônica usada pelo TSEDivulgação

Publicado 08/08/2024 10:03

Rio - Sete dos 17 locais de votação da 230ª Zona Eleitoral, que atende os bairros de Vila Kennedy e Jardim Bangu, na Zona Oeste, sofreram alterações de endereço para as eleições municipais deste ano. A medida alcança mais de 18 mil pesssoas da região, que tem um eleitorado de 63.289 cidadãos.



De acordo com informações do site do TRE-RJ, "como é normal haver alterações pontuais de locais de votação a cada pleito eleitoral", o órgão sempre orienta que eleitores, antes de votar, façam a consulta pelo site do Tribunal ou pelo aplicativo e-Título. Também é possível consultar eventuais mudanças pelo Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000, que funciona de segunda à sexta-feira, das 11h às 19h.



Na Vila Kennedy, quem votava em uma das sete seções eleitorais da Escola Municipal Joaquim Edson Camargo, em outubro deverá comparecer à Escola Municipal Joana Angélica, na Travessa Barraquilha, s/nº. Já os(as) eleitores(as) da Escola Municipal Coronel José Gomes Moreira foram transferidos para o Espaço de Desenvolvimento Infantil Norbertina de Souza Gouveia, na Avenida Etiópia, s/nº.



As pessoas que votavam em uma das seis seções que funcionavam na Escola Municipal Orestes Barbosa agora deverão se dirigir para a Faetec, na Rua João Barcellos Martins, s/nº.



Os eleitores da Escola Municipal Presidente Café Filho devem ficar atentos. As seções 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 75 foram transferidas para o Colégio Estadual Jorge Zarur, na Rua Edmo Zarife, s/nº. Já aquelas pessoas que votavam nas seções 52, 53 e 69 deverão se dirigir à Creche Municipal Mulheres do Quafá, na Rua Joaquim Coutinho Cavalcante, s/nº.



No Jardim Bangu, seções 67, 73 e 98, que funcionavam na Escola Municipal Maria Quitéria, foram transferidas para a Escola Municipal José Mauro Vasconcelos, na Rua Marliéria, s/nº.

A escola volta a funcionar como local de votação após ter sido demolida e reconstruída, recebendo ainda as seções 122, 126, 130 e 134, que em 2022 funcionaram no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Reinaldo José de Aragão Barbosa (Rua Roque Barbosa, s/nº).



Já as seções 102, 104, 105 e 108, que antes funcionavam na Escola Municipal Jornalista Sandro Moreyra, passarão a funcionar no Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Reinaldo José de Aragão Barbosa (Rua Roque Barbosa, s/nº.)



Já a Escola Municipal Raphael Almeida Magalhães, na Rua da Cegonha, s/nº, passará a abrigar as seções 128, 132, 133 e 137, que antes funcionavam no CIEP 386 Guilherme da Silveira.

O primeiro turno das eleições municipais será no dia 6 de outubro. Na ocasião, o eleitor votará para prefeito e vereador. Se houver segundo turno, este vai acontecer no dia 27 do mesmo mês.