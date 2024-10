Ministério da Justiça registra 1.759 crimes eleitorais e R$ 453 mil apreendidos - Foto: Divulgação

Ministério da Justiça registra 1.759 crimes eleitorais e R$ 453 mil apreendidosFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2024 19:43 | Atualizado 06/10/2024 19:45

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) registrou, até 18h deste domingo, 1.759 crimes eleitorais - 804 ocorrências de boca de urna, 213 de propaganda eleitoral irregular, 202 de compra de votos, 137 de tentativa de violação do sigilo do voto e 138 de outros ilícitos.

A cidade com a maior concentração de ocorrências foi Belo Horizonte, com 605 (28,5%) do total. Em seguida vem São Paulo, com 237 (11,3%) e Rio de Janeiro, com 46 (2,2%).

Ainda de acordo com o painel do MJSP, 222 eleitores foram presos e 740 foram conduzidos pela polícia. Entre candidatos, houve 22 prisões em flagrante.

Ao longo deste domingo, foram apreendidos R$ 453.676 em dinheiro ligados a crimes eleitorais, como compra de voto. Os maiores valores foram apreendidos em Boa Vista (RR), São Luís (MA), Rio de Janeiro (RJ) e Tefé (AM).