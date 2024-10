Ricardo Nunes e Guilherme Boulos - Edson Lopes JR. / Prefeitura SP e Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 12/10/2024 11:17 | Atualizado 12/10/2024 11:19

O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, pelo apagão que atinge diversos bairros da capital paulista e da região metropolitana desde a noite de sexta-feira, 11, e deixou moradores sem energia por mais de 12 horas.

Em publicação no Instagram, Boulos apontou "responsabilidade da Enel, essa tragédia de empresa que todo mundo sabe", mas criticou Nunes por ser "um prefeito fraco, que não se impõe".

O candidato do PSOL também disse que o serviço de podas da Prefeitura paulistana é ineficiente. "A cidade mais rica do Brasil não consegue podar árvore", disse o deputado federal. "Não faz o básico".

Nunes, por sua vez, utilizou suas redes sociais para anunciar que vinha acompanhando, por meio dos informes meteorológicos oficiais, a situação dos vendavais que atingiram a cidade. Neste sábado, 12, Nunes cancelou um compromisso de campanha durante a manhã para permanecer na Central de Monitoramento do Smart Sampa "As chuvas já pararam, mas o nosso trabalho não", publicou nesta madrugada o perfil do prefeito.

O emedebista não respondeu às críticas de seu adversário nem pelas redes sociais, nem por sua assessoria de imprensa após ser procurado pelo Estadão.

A chuva também provocou alterações na agenda do candidato do PSOL. Os compromissos de campanha na zona leste marcados para este sábado, 12, foram cancelados. Estavam previstas visitas de Boulos aos bairros Jardim Três Marias, Jardim Alto Alegre e Fazenda da Juta. Ao invés disso, o deputado federal visitará regiões afetadas pelas chuvas e vendavais e falará à imprensa na região do Campo Limpo.

A cidade de São Paulo registrou mais de 200 chamados para quedas de árvores e galhos desde as chuvas de sexta. O temporal matou uma pessoa na capital e três em Bauru. A Enel não divulgou um balanço de imóveis afetados, mas marcou uma coletiva de imprensa para a manhã deste sábado. Na nota mais recente, veiculada ainda na sexta, a concessionária apontou que "trechos inteiros da rede elétrica foram danificados em alguns pontos".