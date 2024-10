Ricardo Nunes alegou reunião extraordinária com o governador Tarcísio Freitas - Reprodução/Band

Publicado 17/10/2024 08:23

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, desmarcou na madrugada desta quinta-feira (17), sua presença no debate eleitoral promovido pelo jornal "Folha de S Paulo" em parceria com o portal "UOL" e a emissora "RedeTV!". O evento está marcado para acontecer às 10h20.



Em nota, a campanha do emedebista afirmou que o prefeito terá que participar de uma reunião extraordinária convocada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com concessionárias de energia por conta do apagão da semana passada



"Desde a tempestade de sexta-feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira", diz a nota.

"A campanha de Ricardo Nunes lamenta a ausência no evento de hoje e solicita a compreensão dos organizadores, do candidato adversário e do público", completa.



Segundo os organizadores do debate, o programa será convertido em uma sabatina com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), concorrente de Nunes no segundo turno da eleição à Prefeitura paulistana.



"Os organizadores lamentam que, após mais de uma semana de negociação com as campanhas, Nunes não tenha encontrado na agenda do governador horário diferente para a reunião. Em respeito aos eleitores, ao regramento e ao acordo debatido exaustivamente com as campanhas, será feita a entrevista com Boulos", afirmaram os promotores do evento em nota.