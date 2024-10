Romeu Zema optou por apoiar a candidato do PL no segundo turno em Belo Horizonte - Reprodução

Publicado 18/10/2024 11:51

São Paulo, 18 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou apoio ao candidato a prefeito de Belo Horizonte e deputado estadual Bruno Engler (PL). O anúncio foi realizado nesta quinta-feira, 17, durante uma agenda do chefe do Executivo mineiro em Sete Lagoas.

Segundo o governador, o apoio ao candidato do PL ocorre por Engler ter uma proposta "mais semelhante" à dele. Zema descreveu o deputado estadual como "um jovem que tem um grande potencial" e que "pode somar muito para o desenvolvimento de Belo Horizonte".

"Apoio político é algo que você sempre tem de fazer com muito critério para ter um alinhamento", disse Zema. O aval do governador ocorre após um encontro entre Zema e Engler na quarta-feira, 16.

Bruno Engler disputa a prefeitura da capital mineira no segundo turno contra o atual prefeito do município, Fuad Noman (PSD). O candidato do PL terminou o primeiro turno na liderança, com 34,3% dos votos contra 26,5% do atual prefeito.

Segundo pesquisa de intenção de votos da Quaest divulgada na terça-feira, 16, a primeira com período de coleta posterior ao primeiro turno, Fuad tem 46% da preferência do eleitorado de Belo Horizonte e Engler, 37%.

No último dia 11, Zema havia dito que as conversas para apoiar a candidatura Engler no segundo turno da eleição estavam "muito avançadas". Engler tentou o apoio do chefe do Executivo mineiro no primeiro turno, mas Zema e o Novo optaram por apoiar o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). O acerto envolveu a indicação da vice na chapa de Tramonte, a secretária de Planejamento de Minas Gerais, Luísa Barreto. A dupla ficou em terceiro lugar, com 15,2% dos votos, após perder força na reta final.

Zema foi "escondido" pela campanha de Tramonte, em uma decisão que aliados do governador atribuem ao ex-prefeito Alexandre Kalil (Republicanos) - os dois são rivais políticos. O governador chegou a gravar vídeos que seriam usados na campanha, mas o material nunca foi ar na propaganda eleitoral. Ele também não realizou agendas de rua ao lado do candidato do Republicanos