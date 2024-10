Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) - Werther Santana/Estadão

Publicado 25/10/2024 13:40 | Atualizado 25/10/2024 13:46

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou, em sabatina com Pablo Marçal (PRTB), nesta sexta-feira, 25, que não terá "invasões" de propriedades de movimentos sociais em seu governo, caso seja eleito.

Ele explica que fará o "maior programa" habitacional da capital para isso parar. "Sabe por que dou essa certeza de que invasões vão acabar? Pelo seguinte: conheço o movimento social de moradia por dentro. Estive 20 anos lá. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado quando não tem política habitacional. Eu vou fazer o maior programa de moradia habitacional da história dessa cidade. Isso é compromisso meu de vida, não é conversa de campanha. Não vai ter ocupação se o governo vai estar trabalhando por moradia".

"Vou fazer um programa de regularização fundiária inovador, para dar o título de propriedade para essa pessoa", afirmou o candidato.

Ele denuncia que, na gestão Ricardo Nunes (MDB), está havendo invasão de loteamento clandestino. "Tem um tipo de invasão que está acontecendo em São Paulo que não tem nada a ver com o movimento social: é invasão de loteamento clandestino ligado ao tráfico de drogas nas periferias da cidade. Os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá necessitada, vende o lote e ganha dinheiro com isso. Está acontecendo debaixo do nariz do prefeito".

"Bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido com Nunes, não", dispara Boulos.