Sorteio foi realizado neste sábado, na sede do TRE - Reprodução / Site TRE- RJ

Publicado 26/10/2024 14:54 | Atualizado 26/10/2024 16:33

Rio - Na manhã deste sábado (26) foram sorteadas as nove urnas eletrônicas de Niterói e Petrópolis que passarão por um dos dois tipos de Auditoria de Funcionamento da Votação Eletrônica (Teste de Autenticidade e Teste de Integridade) no segundo turno. Ao todo, 410.032 eleitores(as) de Niterói e 245.177 de Petrópolis vão às urnas para eleger os novos prefeitos, neste domingo (27).

O presidente do TRE-RJ, desembargador Henrique Figueira, e o presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave), desembargador eleitoral Marcello de Sá Baptista, abriram a cerimônia, realizada no Plenário do Palácio da Democracia, no Centro do Rio.



Das nove urnas sorteadas, cinco serão submetidas ao Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, que será realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), durante o horário de votação. Outra urna passará pelo Teste de Integridade com Biometria, no Country Club Niterói, em Pendotiba.



Após o sorteio, a Justiça Eleitoral providenciou a retirada das urnas e o seu transporte para a capital em veículos seguros, sob a escolta de policiais. No lugar delas, urnas de contingência foram preparadas com os mesmos dados da urna que será auditada. Dessa forma, as eleitoras e os eleitores dessas zonas eleitorais poderão votar normalmente no dia seguinte.



Outras três urnas passarão pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, realizado nas próprias seções eleitorais sorteadas, antes do início da votação.

Em Niterói, a disputa é entre Rodrigo Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL). Em Petrópolis, Hingo Hammes (PP) enfrenta Yuri (PSOL).



Confira a listagem das urnas sorteadas pelo TRE:



Teste de Integridade com Biometria (Country Club Niterói)



Seção 157, 199ª Zona Eleitoral (Niterói)



Teste de Integridade (Pleno TJRJ)



Seção 403, 29ª Zona Eleitoral (Petrópolis)



Seção 1, 65ª Zona Eleitoral (Petrópolis)



Seção 103, 71ª Zona Eleitoral (Niterói)



Seção 398, 72ª Zona Eleitoral (Niterói)



Seção 111, 144ª Zona Eleitoral (Niterói)



Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais



Seção 70, 65ª Zona Eleitoral (Petrópolis)



Seção 182, 199ª Zona Eleitoral (Niterói)



Seção 318, 71ª Zona Eleitoral (Niterói)