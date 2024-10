Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para pedir votos a aliados neste sábado (26) - Reprodução / X

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para pedir votos a aliados neste sábado (26)Reprodução / X

Publicado 26/10/2024 20:14 | Atualizado 26/10/2024 20:17

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou apoio a candidatos para prefeituras de diferentes cidades através de publicações nas redes sociais, feitas neste sábado (26), a um dia do segundo turno das eleições municipais. Nomes como Guilherme Boulos (PSOL), de São Paulo, e Evandro Leitão (PT), de Fortaleza, foram alguns dos que receberam o apoio do petista.

O mandatário afirmou que Boulos será um "excelente prefeito porque a maior preocupação dele é com o povo". Segundo a pesquisa Datafolha na véspera do pleito , o psolista está com 43% dos votos válidos, contra 57% do seu adversário, Ricardo Nunes (MDB).

"Os adversários tentam passar para a sociedade a ideia de que o Boulos é radical, é ocupador de terra, de que faz invasão, para criar um medo em vocês e acharem que o Boulos pode não ter condições de governar porque ele é radical. Eu fui vítima disso durante muito tempo, em 89, 94, 98, e precisei ganhar as eleições em 2002 para que o povo brasileiro descobrisse que, mesmo sendo um dirigente sindical grevista, eu tive mais capacidade de governar este País do que todos que governaram o Brasil antes de mim", disse.

Eu sei que o @GuilhermeBoulos será um excelente prefeito porque a maior preocupação dele é com o povo. É mudança com segurança com Boulos e @martasuplicy_. Neste domingo, São Paulo é 50! pic.twitter.com/H69krZZrUP — Lula (@LulaOficial) October 26, 2024

Lula também manifestou seu apoio a Maria do Rosário, que disputa o segundo turno das eleições municipais de Porto Alegre contra Sebastião Melo (MDB). A pesquisa Quaest divulgada neste sábado indica que a petista tem 37% das intenções de voto, contra 63% do emedebista.

"Maria do Rosário é a candidata que representa a mudança que a cidade precisa. Conheço o trabalho da Maria, sei que ela está preparada e tem o melhor programa para uma cidade tão importante para o nosso País e que sofreu muito neste último ano", afirmou.

Em Porto Alegre, não tenho dúvida que a @mariadorosario é a candidata que representa a mudança que a cidade precisa. Conheço o trabalho da Maria, sei que ela está preparada e tem o melhor programa para uma cidade tão importante para o nosso país e que sofreu muito neste último… pic.twitter.com/zInkFMrS2S — Lula (@LulaOficial) October 26, 2024

Na disputa de Fortaleza, o presidente garantiu que o candidato Evandro Leitão tem o apoio de nomes do alto escalão do governo federal e pediu votos a ele. O petista tem a preferência de 49% preferência dos eleitores e está tecnicamente empatado com André Fernandes (PL), que tem 51% das intenções de voto, segundo a pesquisa Datafolha publicada neste sábado.

"Fortaleza é uma grande capital do nosso País e merece alguém como Evandro Leitão como prefeito. O Evandro está preparado, tem o apoio do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana, e encontrará no governo federal uma gestão parceira para construir projetos para melhorar a vida do povo. Neste domingo, peço ao povo de Fortaleza o voto no 13", declarou.

Fortaleza é uma grande capital do nosso país e merece alguém como @EvandroLeitao como prefeito. O Evandro está preparado, tem o apoio do governador @elmanooficial e do ministro @CamiloSantanaCE, e encontrará no governo federal uma gestão parceira para construir projetos para… pic.twitter.com/OMoeiQKnmw — Lula (@LulaOficial) October 26, 2024

O mandatário também gravou um vídeo com Lúdio Cabral (PT), candidato à prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso. No registro, eles conversam sobre obras realizadas nos mandatos presidenciais de Lula e Dilma Rousseff na cidade.

"O Lúdio Cabral tem uma trajetória séria e um compromisso com o futuro de Cuiabá. Tem projetos para investir na saúde, educação e, principalmente, cuidar do povo da cidade. E ele sabe que contará com o trabalho do Governo Federal para melhorar a vida em Cuiabá. Por isso, no domingo, vote 13", disse.

O @ludiocabral tem uma trajetória séria e um compromisso com o futuro de Cuiabá. Tem projetos para investir na saúde, educação e, principalmente, cuidar do povo da cidade. E ele sabe que contará com o trabalho do Governo Federal para melhorar a vida em Cuiabá. Por isso, no… pic.twitter.com/QashwFkL2V — Lula (@LulaOficial) October 26, 2024

Lula também declarou apoio a candidatos petistas de outras cidades, como Luiz Caetano, de Camaçari (BA), Marcelo Oliveira, de Mauá (SP), José de Filippi Júnior, de Diadema (SP), e Fernando Marroni, de Pelotas (RS).