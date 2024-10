Presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou vídeo apoiando o candidato Guilherme Boulos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/10/2024 15:39

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste sábado para pedir aos eleitores de São Paulo que elejam o candidato Guilherme Boulos (PSOL) como prefeito neste domingo. Em vídeo postado no 'X', ao lado de Boulos, Lula disse que o psolista está sendo vítima de algo que já aconteceu com ele por muito tempo.

"Os adversários tentam passar para a sociedade a ideia de que o Boulos é radical, é ocupador de terra, de que faz invasão, para criar um medo em vocês e acharem que o Boulos pode não ter condições de governar porque ele é radical. Eu fui vítima disso durante muito tempo, em 89, 94, 98, e precisei ganhar as eleições em 2002 para que o povo brasileiro descobrisse que, mesmo sendo um dirigente sindical grevista, eu tive mais capacidade de governar este País do que todos que governaram o Brasil antes de mim", disse o presidente.

Ele destacou que Boulos é filho de médicos e que poderia ter escolhido ser um cidadão de classe média, sem se importar com o povo da periferia. "Ele fez uma opção para estar do lado mais humilde, dos mais necessitados, para ajudar as pessoas a melhorarem as condições de vida." Lula disse que, se eleito, Boulos será "o melhor prefeito da história" de São Paulo, por conhecer como ninguém como vive o povo da periferia, como são tratados como invisíveis pelos governantes.

Lula ainda lembrou no final do vídeo o número do candidato (50) e pediu a vitória de Boulos como presente de aniversário, que é celebrado neste domingo.