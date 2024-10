Bruno Engler perdeu as eleições para prefeito de Belo Horizonte no segundo turno - Reprodução/X

Bruno Engler perdeu as eleições para prefeito de Belo Horizonte no segundo turnoReprodução/X

Minas Gerais - Derrotado no segundo turno das eleições municipais de Belo Horizonte neste domingo (27), o candidato Bruno Engler (PL) discursou após a apuração e acusou o atual prefeito e vencedor nas urnas, Fuad Nomam (PSD), de querer favorecer uma empresa no contrato de concessão de ônibus da cidade.

O político do PL lembrou que o partido possui seis representantes na Câmara Municipal e apontou que eles irão fiscalizar as ações de Nomam.

"A gente elegeu a maior bancada da Câmara dos Vereadores. São seis vereadores do PL que vão fiscalizar ferrenhamente a próxima gestão, que vão fiscalizar a elaboração do novo contrato de ônibus porque a gente já sabe qual será a intenção do prefeito e quem ele irá tentar favorecer", afirmou.

Apesar disso, ele disse estar na torcida para que Fuad Nomam faça uma boa gestão na capital mineira.

"Resta agora lamentar e desejar que de fato o prefeito faça uma gestão agora melhor no segundo mandato. Porque se o prefeito governar bem, Belo Horizonte vai bem. É aqui que eu moro, é aqui que minha família mora. Eu quero uma cidade mais segura, com melhor atendimento em saúde, que o transporte funcione, quero que melhore as questões sensíveis da nossa educação. Então vamos torcer", disse. Confira:

Muito obrigado a todos que confiaram em nós. Seguimos firmes! pic.twitter.com/KwD7efoxuK — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) October 27, 2024

O candidato Fuad Nomam venceu a disputa para a prefeitura da Belo Horizonte (MG), com 53,73% dos votos válidos (670.574). Bruno Engler, por outro lado, teve 46,27% dos votos válidos (577.537).