Rodrigo Neves foi eleito prefeito de Niterói pela primeira vez em 2012 - Divulgação

Publicado 28/10/2024 09:13 | Atualizado 28/10/2024 10:07

Personalidades artísticas celebraram, nas redes sociais, a vitória de Rodrigo Neves (PDT) no segundo turno das eleições para prefeito de Niterói, cidade da Região Metropolitana, neste domingo (27). O candidato recebeu 57,20% dos votos válidos, sendo 156.067 dos eleitores. Neves, que irá para seu terceiro mandato no município, derrotou Carlos Jordy (PL), que recebeu 42,80% dos votos válidos, ou seja, 116.796 eleitores.

Nascido na cidade, o cantor João Gabriel comentou na publicação do político: "Parabéns, que venham 4 anos de muita coisa boa para nossa cidade! Deus abençoe mais essa gestão".

A atriz e comediante Samantha Schmütz também comemorou a vitória de Neves. "Nikity em good hands (Nikity em boas mãos)".

Zélia Duncan, cantora, compositora e escritora, que comemora 60 anos nesta segunda-feira (28), também cumprimentou Rodrigo Neves. Com um gesto mais simples, a artista comentou na postagem do político com um emoticon de palminhas, que representa parabenização.

O músico, compositor e escritor Tico Santa Cruz fez o mesmo gesto na publicação do vencedor em Niterói. Já o jornalista e apresentador Rene Silva escreveu: "Niterói sabe votar".

A vice-prefeita será a ex-velejadora e medalhista olímpica Isabel Swan (PV). A coligação vencedora "Por Amor a Niterói" conta com os partidos PDT, PT, PC do B, PV, PSDB, Cidadania, MDB, União Brasil, Solidariedade, Republicanos, AGIR, PRD e PSD.

Nas redes sociais, Rodrigo agradeceu o apoio dos eleitores e destacou o resultado como uma "vitória da democracia, da boa gestão e do compromisso com a qualidade de vida".

"Hoje é um dia muito especial, e quero agradecer a todos que saíram de casa para votar em nosso projeto. Sou imensamente grato pela confiança de cada um, e é uma enorme felicidade receber todo esse apoio e carinho ao longo dessa jornada. Temos um profundo amor por Niterói e um compromisso inabalável de trabalhar incansavelmente pela nossa cidade", escreveu.

Neves foi eleito prefeito de Niterói pela primeira vez em 2012, sendo reeleito em 2016. Ao fim do segundo mandato, ele conseguiu eleger seu sucessor, Axel Grael (PDT).

Durante sua carreira na política, Rodrigo exerceu mandatos como deputado estadual e concorreu ao cargo de governador, em 2022, ficando em terceiro lugar.