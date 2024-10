Rodrigo Neves comemorou eleição em ato na Rua Miguel de Frias, em Icaraí - Divulgação

Publicado 28/10/2024 11:52 | Atualizado 28/10/2024 16:36

"Durante os outros mandatos, Niterói foi um exemplo e, hoje, é a melhor cidade em qualidade de vida do estado do Rio. Mas isso não significa que não tem desafios e problemas. Governar é como uma corrida sem linha de chegada. Quanto mais você avança nas conquistas sociais e econômicas, mais você tem que buscar melhorar. Estou muito feliz, sou o prefeito mais feliz do Brasil, porque governo a cidade mais linda do Brasil, com todo respeito ao Rio de Janeiro, do meu amigo Eduardo Paes. Nossa vitória é para voltar, trabalhar ainda mais e fazer o melhor governo da história de Niterói, mais inovador, mais transformador", comemorou Neves, durante discurso.Emocionado, o recém-eleito ainda reafirmou seu amor pela cidade e ressaltou a importância da defesa da democracia, criticando o rival de segundo turno, Carlos Jordy (PL), que recebeu 42,80% dos votos válidos, ou seja, 116.796 eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)."Niterói é encantadora, é onde tive meus três filhos, onde casei, onde meus avós tiveram 14 filhos, e uma que sempre confiou em mim. Estou muito animado e feliz para esse novo governo. O povo impôs uma grande derrota àqueles que não acreditam na democracia, e, por isso, essa conquista também representa a derrota do extremismo", disse Neves.O trabalhista participou do ato, em cima de um trio elétrico, ao lado da futura vice-prefeita Isabel Swan (PV), ex-velejadora e medalhista olímpica, além da mulher, dos filhos e outros aliados políticos, como o atual prefeito Axel Grael. No local, vários eleitores se juntaram para festejar o resultado. Swan será a primeira mulher a ocupar o cargo na história da cidade.A chapa vencedora, que contou com o apoio de 14 partidos, teve maioria dos votos em todas as quatro zonas eleitorais. Na 144, que abrange bairros da Zona Norte do município, como Barreto, Fonseca e Baldeador, Neves teve a votação mais expressiva, com 62,63% dos votos válidos, contra 37,37% do adversário bolsonarista. Foi na Região Oceânica onde o trabalhista teve a menor aprovação, com 51,65%, contra 48,35% de Jordy. Em toda a cidade, o TSE registrou 120.235 abstenções, além de 11.227 votos nulos e 5.707 em branco.Niterói é a sétima cidade mais populosa do Rio, com mais de 480 mil habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE. Também conta com o sétimo maior PIB per capita do estado, que é de R$ 128,3 mil.Entre as propostas, no âmbito da saúde, está a contratação de mais de 200 médicos, para reduzir o tempo de espera nas unidades municipais, e a criação de centros regionais de exames e especialidades, além de um hospital veterinário. Para aprimorar a mobilidade da cidade, Neves quer aumentar a frequência e baixar o preço das passagens dos catamarãs (Charitas - Praça XV) e dos ônibus, que atualmente estão em R$ 21 e R$ 4,45, respectivamente.Ele também promete levar as estações do Nitbike, que hoje só estão presentes em partes das zonas Norte e Sul e do Centro, a todas as regiões do município, atingir a meta de 160 km de ciclovias e reformar a Alameda São Boaventura, uma das principais vias de Niterói.O plano de governo do recém-eleito também conta com propostas para educação, segurança, cultura, meio ambiente, esporte e lazer e assistência social, que podem ser conferidas no site da campanha.Neves iniciou carreira política em 2000, quando foi eleito vereador na cidade. Foi eleito prefeito de Niterói pela primeira vez em 2012, sendo reeleito em 2016. Ao fim do segundo mandato, em 2020, ele conseguiu eleger seu sucessor, Axel Grael (PDT). Este será o sexto mandato do partido trabalhista na cidade.Durante sua carreira na política, Neves também exerceu mandatos como deputado estadual e concorreu ao cargo de governador, em 2022, ficando em terceiro lugar, com 8% dos votos. Na ocasião, Cláudio Castro (PL) venceu.