Imagem de Santa Bárbara exposta na paróquia em Rocha MirandaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 04/12/2025 13:40

Rio - No dia 4 de dezembro, milhares de fiéis celebram Santa Bárbara, conhecida como padroeira dos bombeiros e protetora contra raios, trovões, tempestades e mortes repentinas. Nas religiões de matriz africana, ela também é reverenciada como Iansã, orixá dos ventos, do fogo e das transformações.

Em diversas comunidades, pessoas participam de missas, procissões e momentos de oração para agradecer livramentos e pedir coragem para enfrentar as dificuldades da vida.



Quem foi Santa Bárbara?



Nascida em Nicomédia, na região da antiga Bitínia — hoje Izmit, na Turquia —, Santa Bárbara viveu no final do século III. Filha única de um nobre muito rico, ela se converteu ao cristianismo e, por isso, foi condenada ao martírio pelo próprio pai.



Segundo a tradição, após sua execução, o pai teria sido atingido por um raio, o que transformou Bárbara em símbolo de proteção contra fenômenos climáticos severos. Com o passar do tempo, ela também se tornou padroeira dos artilheiros, mineradores e de todos que trabalham com fogo, como os bombeiros.



Oração de Santa Bárbara



"Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura.

Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas da minha vida, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a Deus, criador do céu, da terra e da natureza, que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras."