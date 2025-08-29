Robinho cumpre pena no Brasil - AFP

Publicado 29/08/2025 22:23

Brasília - O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou por 10 votos a 1 o pedido de liberdade da defesa de Robinho e manteve o ex-jogador preso. Ele cumpre pena de nove anos por estupro coletivo cometido na Itália.

O único que votou a favor da soltura foi o ministro Gilmar Mendes . Na ocasião, ele pontuou que a prisão só poderia ser executada no país depois do fim da possibilidade de recursos contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em março de 2024, a Corte Especial do STJ não julgou se Robinho era ou não culpado. Os ministros julgaram se o ex-atleta poderia ou não cumprir a pena em território brasileiro

Caso Robinho

Em 2022, o ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma mulher. O caso aconteceu em 2013, em Milão.

Como a mais alta corte da Itália encerrou qualquer possibilidade de recurso após as derrotas Robinho em todas as instâncias, o país pediu a extradição para as autoridades brasileiras, o que não ocorreu porque o Brasil não extradita cidadãos.

Por isso, as autoridades italianas solicitaram que a pena seja cumprida no Brasil, o que aconteceu.