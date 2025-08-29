Robinho cumpre pena no BrasilAFP
Por 10 votos a 1, STF mantém prisão do ex-jogador Robinho
Supremo já havia formado maioria para que ele seguisse preso
Santos avança pela contratação por empréstimo de meia do Flamengo
Vínculo será válido até dezembro de 2026
Vídeo! Vitinho conta como soube da convocação para a Seleção e comemora oportunidade
Lateral-do Botafogo foi chamado para os jogos contra Chile e Bolívia
Veja como foi o desempenho de convocados da Seleção na Copa do Brasil
Cinco atletas do futebol brasileiro estão na lista de Ancelotti
Renê garante postura 'agressiva' do Fluminense contra o Bahia no Maracanã
Tricolor perdeu por 1 a 0 na Fonte Nova e precisará reverter o resultado para avançar na Copa do Brasil
Tottenham supera negativa por Savinho e anuncia reforço de quase R$ 400 milhões
Xavi Simons estava no RB Leipzig, da Alemanha
