Praia do Flamengo receberá evento - Erica Martin/Agencia O Dia

Praia do Flamengo receberá eventoErica Martin/Agencia O Dia

Publicado 17/08/2026 15:40

Rio - O beach tennis, modalidade que vem ganhando espaço entre atletas e praticantes de diferentes idades, será apresentado sob uma nova perspectiva no Bio Beach Open, que irá acontecer no próximo sábado e domingo (22 e 23). Com fomento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), o evento pretende aproximar ciência, esporte de alto rendimento e inclusão social, mostrando como a prática esportiva pode contribuir tanto para a performance quanto para a qualidade de vida e a prevenção de doenças.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Ingrid Tarditi de Saúde Integrativa, instituto de pesquisa que atua nas áreas de nutrição, educação física e medicina, com foco em prevenção e longevidade com função. A proposta do evento é reunir pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência — de crianças a idosos — em torno do beach tennis, ampliando o acesso à modalidade e, ao mesmo tempo, criando oportunidades para a produção de conhecimento científico.

Um dos destaques da programação será a competição de beach tennis, que deverá reunir cerca de 200 atletas, entre praticantes amadores e atletas de alto rendimento. A disputa terá chancela da Federação Carioca de Beach Tennis e da Confederação Brasileira de Beach Tennis

Os atletas interessados em competir poderão se inscrever mediante o pagamento de uma taxa de R$ 50. Os resultados obtidos na competição poderão gerar pontuação para os rankings estadual e brasileiro, de acordo com as regras das respectivas entidades esportivas. A competição será destinada a atletas a partir de 12 anos, incluindo categorias para participantes com 65 anos ou mais.