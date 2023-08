Eduardo, do Botafogo, teve pouco espaço para jogar contra o Cruzeiro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/08/2023 20:27

Líder e melhor visitante do Brasileirão, o Botafogo esteve muito longe de ser aquele time que se impõe sobre os adversários. Muito mal e sem criar, foi dominado pelo Cruzeiro, ficando à espera de uma oportunidade de matar o jogo, que não apareceu. Pelo menos, a força do sistema defensivo do Glorioso seguiu intacta, com grandes defesas de Perri que garantiram o empate em 0 a 0, no Mineirão. Ficou de bom tamanho pelo jogo e pela vantagem sobre os demais.

Sem finalização no primeiro tempo



Irreconhecível na primeira etapa, o Botafogo foi dominado pelo Cruzeiro e não conseguiu dar nem um chute sequer. Na verdade, mal chegou ao ataque, ficando praticamente em seu campo defensivo. Nas poucas vezes que não errou passes e tentou avançar, o caminho foi apenas pela direita.



Para piorar, Tiquinho Soares teve uma torção no joelho esquerdo e foi substituído. Como precisou descer ao vestiário amparado pelos massagistas, gera grande preocupação para os próximos jogos, e será reavaliado.

Se foi nulo defensivamente, o Glorioso voltou a mostrar força na defesa e foi pouco incomodado por um Cruzeiro, que até tentou, mas pouco criou. Foram apenas três finalizações, sendo que uma exigiu Lucas Perri, numa cabeçada de Luciano Castan, após escanteio.

Botafogo segue nulo e Perri salva



O panorama da partida continuou o mesmo nos 20 minutos iniciais do segundo tempo, com o Cruzeiro impondo uma grande intensidade, mas sem conseguir transformá-la em chances de gol. Tanto que Perri só fez uma boa defesa, aos 12, em chute de Matheus Pereira.

Com Segovinha no lugar de Junior Santos, o Botafogo seguiu com imensa dificuldade de sair da defesa, tanto que a primeira finalização ao gol foi aos 21 minutos, com o paraguaio chutando de longe para defesa de Anderson.

O time até melhorou um pouco a partir daí, muito em função do cansaço cruzeirense, mas insuficiente para vencer ou até mesmo criar uma chance clara de gol. E foi Perri quem garantiu o empate ao defender duas bolas de Rafael Elias em dois lances seguidos já nos acréscimos

Cruzeiro 0 x 0 Botafogo

Local: Mibeirão (MG)

Árbitro: Raphael Claus (SP)



Cartões amarelos: Luciano Castán (CRU); Tiquinho, Marçal (BOT).



Cruzeiro: Anderson; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Matheus Vital), Lucas Silva e Matheus Pereira (Nikão); Arthur Gomes (Paulo Vitor) e Gilberto (Rafael Elias). Técnico: Samuel Correia (auxiliar).



Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Janderson) e Eduardo (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Segovinha), Tiquinho Soares (Lucas Fernandes) e Victor Sá (Carlos Eduardo). Técnico: Bruno Lage.