Belo Horizonte - De olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, o Botafogo visitará o Cruzeiro nesta quinta-feira (4). O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida terá transmissão da Record (TV aberta), da Cazé TV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Botafogo?
Invicto há oito jogos, o Botafogo espera aproveitar o bom momento para quebrar um longo jejum diante do Cruzeiro e se manter firme na briga pelo G-5. Já são nove anos sem vencer a Raposa. Neste momento, o Glorioso soma 59 pontos e ocupa a sétima posição. Se ganhar, ultrapassará Bahia e Fluminense e retomará o quinto lugar na tabela.
Davide Ancelotti, porém, terá vários desfalques para o confronto. Léo Linck (problema na amígdala), Barboza (estiramento no ligamento do joelho), Savarino e Joaquín Correa (lesões musculares) e Mateo Ponte, Jeffinho e Santi Rodríguez (suspensos) estão fora. Por outro lado, Chris Ramos, Nathan Fernandes e Vitinho estarão à disposição.
Como chega o Cruzeiro?
Na briga pela vice-liderança, o Cruzeiro não perde há 11 jogos no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi para o Vasco, em setembro. O Cabuloso ocupa a terceira posição, com 69 pontos - quatro de desvantagem para o Palmeiras, segundo colocado.
