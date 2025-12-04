Sob o comando de Davide, o Botafogo soma 59 pontos e ocupa a sétima posição na tabela do Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/12/2025 10:12 | Atualizado 04/12/2025 10:16

Belo Horizonte - De olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, o Botafogo visitará o Cruzeiro nesta quinta-feira (4). O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da Record (TV aberta), da Cazé TV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Botafogo?

Como chega o Cruzeiro?

Na briga pela vice-liderança, o Cruzeiro não perde há 11 jogos no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi para o Vasco, em setembro. O Cabuloso ocupa a terceira posição, com 69 pontos - quatro de desvantagem para o Palmeiras, segundo colocado.

Leia mais: Kaio Pantaleão mostra evolução após lesão grave no joelho



A grande novidade é Lucas Romero, que retornará de suspensão. Já Gabigol está fora, uma vez que levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Ficha técnica

Cruzeiro x Botafogo

Data e hora: 04/12/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.



BOTAFOGO: Raul; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Newton e Marlon Freitas; Artur, Montoro e Barrera; Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.