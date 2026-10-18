Troféu da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Troféu da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/10/2026 07:00



Fala, Galera ! As copas continentais agitaram a semana dos times brasileiros. E, como se previa, a tendência é que rolem finais 100% nacionais.

Na sula, o Vasco conseguiu um resultado gigante. Bater o Boca lá é sempre fod@, mesmo na atual má fase dos caras. O time tá crescendo, desde a chegada do atual treinador e dos reforços. Num Maraca lotado, é muito provável que consiga outra vitória e passe pra final. Aí vai ser pedreira, provavelmente contra o Galo. Mas o time da colina tá chegando forte!



Na Libertadores, tivemos dois jogos em que os grandes favoritos não jogaram bem, mas souberam fazer bons resultados. O Flu deu muito trabalho pra defesa palmeirense no primeiro tempo. Controlou a bola e o jogo. Mas contra um adversário daquele nível não dá pra vacilar. Os caras voltaram focados e foram mortais, com dois gols. O tricolor ainda conseguiu diminuir no final, o que dá esperança pro próximo jogo. Mas a real é que o Palmeiras tem um time melhor e mais objetivo. Vai ser bem difícil pro Flu reverter o resultado!



Já o Flamengo, não jogou porra nenhum@ na quinta-feira! Trazer o empate foi muito, muito lucro. Não deu um chute no gol. Um time que tem o elenco como o do rubro-negro não pode fazer um jogo daquele. Mas é aquilo, se mesmo numa noite ruim conseguiu não perder, a tendência é que jogue bem, ganhe no Maraca e vá para a sua quinta final de Libertadores em oito anos.



Ou seja, galera: tudo somado e dividido, com certeza teremos mais uma grande final!



MEMÓRIAS DO BAIXINHO



No Brasileirão, tô de olho na artilharia



Romário na época em que atuava pelo Vasco PA Images / Alamy / Fotoarena

Em várias entrevistas já disse que tem muito gol que a turma perde no Brasileirão que eu não perderia. Desperdiçam gols bem parecidos com muitos que faturei.



Isso me entusiasma a ficar de olho na artilharia. Vejam esse colombiano, Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, é pica! Ele já marcou 21 gols em 28 partidas. Isso dá a média de 0,75 gol por jogo, melhor que o artilheiro do ano passado, Kaio Jorge (Cruzeiro), com 21 gols em 33 jogos e média de 0,64.



Olhando lá atrás, 2000 foi o ano de meu melhor desempenho na carreira. Em 74 jogos marquei 73 gols. O balanço ficou assim: 72 jogos pelo Vasco e 66 gols marcados, média de 0,91; dois jogos pela Seleção

Brasileira e sete gols, média de 3,5 gols por jogo. Ah, sim, eu estava com 34 anos! Que tal?



Não acompanho as estatísticas ao longo dos anos, mas há algum outro jogador com esse desempenho no Brasil? Quem souber, manda me dizer.