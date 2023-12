Tite - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo terá duas mudanças na equipe que venceu o Cuiabá por 2 a 1, no último domingo (3), para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Morumbi, pela última rodada do Brasileirão. Ayrton Lucas e Pablo devem entrar nos lugares de Filipe Luís e do suspenso Léo Pereira. A informação é do “ge”.

No treino desta terça-feira (5), no Ninho do Urubu, o time que Tite escalou como titular tinha Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Atualmente, o Flamengo ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 66 pontos. O Rubro-Negro depende apenas de si e uma vitória no Morumbi o assegura na fase de grupos da Libertadores em 2024.