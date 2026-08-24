Alan Santos é o novo reforço do Benfica, de Portugal - Divulgação / Benfica

Alan Santos é o novo reforço do Benfica, de PortugalDivulgação / Benfica

Publicado 24/08/2026 12:05 | Atualizado 24/08/2026 12:11

Flamengo anunciou nesta segunda-feira (24) a saída de Alan Santos para o Benfica. O atacante de 19 anos reforçará o time português de forma definitiva e, inicialmente, atuará no sub-23. O Rubro-Negro não receberá compensação financeira pelo negócio, mas manterá 50% dos diretos econômicos do jogador, de olho em uma futura venda.

Leia mais: Flamengo terá desfalque de peso para clássico com o Botafogo

“Estou muito feliz por vestir essa camisa. É um prazer enorme estar aqui. Primeiramente, agradecer ao meu pai e à minha mãe, que sempre estiveram comigo. E seja o que Deus quiser, que eu possa dar muita alegria à equipe e que faça muitos gols”, disse o atleta, ao canal oficial do clube.



Ele também comentou as suas principais características: “Fazer gol, um contra um, habilidade. Mas, ao longo da temporada, os torcedores vão ver a minha qualidade e vão saber quem é o Alan Santos”.

Leia mais: Jardim aponta erros infantis após derrota do Flamengo no Mineirão

Destaque nas categorias de base, o atacante atuou três vezes no profissional do Flamengo, todas pelo Campeonato Carioca, no início deste ano. No sub-20, fez cinco gols e deu três assistências em 17 jogos, sendo 15 entre os titulares.

O comunicado do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que acertou a transferência de Alan Santos para o Benfica, de Portugal.



O Flamengo agradece a Alan Santos pelo período defendendo o clube e deseja sucesso ao jogador na sequência de sua trajetória profissional.”