Alan Santos é o novo reforço do Benfica, de PortugalDivulgação / Benfica
Flamengo confirma saída de atacante para clube português
Alan Santos, de 19 anos, foi anunciado como reforço do Benfica: ‘Estou muito feliz por vestir essa camisa, um prazer enorme’
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Flamengo terá desfalque de peso para clássico com o Botafogo
Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro e precisará cumprir suspensão automática diante do Glorioso
Lino vê ‘falta de concentração’ em derrota do Flamengo para o Cruzeiro
Atacante analisou o revés por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro; Rubro-Negro levou o gol decisivo no último lance, no Mineirão
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Treinador lamenta falta de maturidade para administrar vantagem, critica perdas de bola e explica rotatividade no elenco
Varela vê tempos distintos em derrota do Flamengo para o Cruzeiro
Rubro-Negro saiu na frente, mas não conseguiu sustentar a vantagem e levou a virada da Raposa no último lance, no Mineirão
Com gol no fim, Flamengo perde para o Cruzeiro no Brasileiro
Rubro-Negro saiu na frente no primeiro tempo, mas levou a virada no último lance e desperdiçou a chance de assumir a ponta da competição
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