Publicado 04/07/2023 10:00

Rio - Em busca de reforços para a zaga, o Fluminense tem mais uma opção que vem sendo avaliada. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Tricolor observa Wagner Leonardo, que atualmente joga pelo Vitória. Ele trabalhou com Fernando Diniz em sua passagem pelo Santos em 2021.

Até o momento, o jogador entrou em campo em 14 jogos e fez quatro gols pelo clube baiano. Além do Fluminense, outra equipe da Série A que observa é o Grêmio. De acordo com Jorge Nicola, a contratação de Wagner teria o aval do comandante do clube das Laranjeiras.

Os primeiros nomes ventilados para o setor para o Fluminense foram Antônio Carlos, do Orlando City, e Marlon Santos, do Shakhtar, porém, as negociações não são simples. Com o primeiro, o Tricolor chegou a um acordo, mas a equipe dos EUA não deseja liberá-lo. Já com o segundo, o clube carioca tenta convencê-lo a aceitar uma grande redução salarial.

Com o afastamento de Vitor Mendes, devido a manipulações de resultados, e o doping de Manuel, o setor se transformou em um grande drama no Fluminense. Atualmente Fernando Diniz tem Nino, David Braz, Felipe Melo e o jovem Felipe Andrade para o setor.