Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no último sábado - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no último sábadoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/08/2023 10:31

Rio - No último sábado (05), o Fluminense derrotou o Palmeiras no Maracanã por 2x1, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva concedida após o fim do jogo, o treinador do Tricolor, Fernando Diniz, detonou a arbitragem, e questionou a expulsão do atacante Lelê, na reta-final do duelo.

"As melhores chances do Palmeiras foram depois que o juiz expulsou o Lelê. Tem que perguntar para o árbitro por que ele expulsou o Lelê. Quando isso define um jogo, gera confusão e o treinador tem que ter sangue frio quase todo jogo. A arbitragem faz coisas que sugerem que você perca o controle. Foi um lance de impedimento não tão claro e ele (Lelê) não fez nada. Quem tinha que tomar amarelo era o Weverton, não o Lelê. O jogo estava controlado, aí ele (Ramon Abatti Abel) deixa o jogo nesse estado", criticou Fernando Diniz.

Por outro lado, o treinador do Fluminense e da seleção brasileira não poupou palavras para elogiar o goleiro Fábio, que fez mais uma grande atuação na temporada. Diniz afirmou que o goleiro é um gênio, e fez coro para a renovação de seu contrato com o Tricolor.

"Dificilmente um goleiro vai performar do jeito que ele performa com a idade dele. Fábio é um gênio do gol. Desde que eu cheguei aqui ele não ficou um minuto fora de treinamento. É um rapaz impressionante que merece todos os elogios. É um cara leve, líder positivo, uma pessoa que todos gosta", enalteceu Diniz.

"Fábio por mim já teria que ter renovado mais de um ano. Acho que ele aguenta. Não dá sinal nenhum que a idade está fazendo mal", complementou.



Outro jogador que Fernando Diniz valorizou muito foi o atacante John Kennedy, autor do segundo gol da partida e da jogada que gerou o pênalti convertido por Arias no primeiro gol. O treinador chamou o cria de Xerém de "supertalento", e enalteceu a mudança de postura do atacante desde que chegou ao clube após o empréstimo na Ferroviária, de São Paulo.

"Sempre quero colocar o melhor time. John é um supertalento, tem muitas características positivas, está cada dia crescendo e evoluindo. Ele não é mais o mesmo jogador que vocês conheceram tempos atrás. Ele está uma pessoa muito mais evoluída, consciente, cumpridor de horário. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo com ele desde que voltou da Ferroviária. A gente espera que ele continue", concluiu.

O Fluminense volta a entrar em campo na próxima terça-feira (08), às 19h, no Maracanã, em duelo decisivo pelas oitavas de finais da Taça Libertadores, contra o Argentinos Juniors.