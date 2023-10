Felipe Melo, zagueiro do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Rio - A temporada de 2023 tem sido especial para Felipe Melo. Titular novamente, após passar a maioria do seu primeiro ano no banco de reservas do Fluminense, o veterano tem seu ano com mais gols desde 2019, quando defendia o Palmeiras e atuava na posição de volante.

Até o momento, Felipe Melo entrou em campo em 42 jogos e balançou as redes em três oportunidades. No ano passado, por exemplo, o veterano não havia feito nenhum gol com a camisa do Fluminense nos 38 jogos que participou.

Em 2021, seu último ano pelo Verdão, o veterano atuou em 46 jogos e fez apenas um gol. Na temporada anterior, Felipe Melo atuou em 38 jogos e novamente balançou as redes em apenas uma oportunidades.

As temporadas mais goleadoras da carreira de Felipe aconteceram em contextos completamente diferentes. Em 2011, pelo Galatasaray, o então volante, que havia disputado a última Copa do Mundo, marcou 12 vezes em 36 jogos. Foram seus melhores números. A segunda melhor marca aconteceu no começo da sua carreira em 2002, quando defendia o Flamengo. Ele fez 9 gols em 58 partidas.

Seu terceiro melhor ano foi no começo da sua trajetória na Europa. Em 2008, pelo Almeria, quando anotou 7 gols em 35 jogos. E por fim, sua temporada mais artilheira pelo Palmeiras. Em 2019, já veterano, Felipe Melo balançou as redes em seis oportunidades nas 48 partidas que atuou.