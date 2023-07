José Aldo derrotou o argentino Esteban Gabriel na segunda edição do Shooto Boxing - (Foto: Marcell Fagundes/M8 SPORTS)

José Aldo derrotou o argentino Esteban Gabriel na segunda edição do Shooto Boxing (Foto: Marcell Fagundes/M8 SPORTS)

Publicado 04/07/2023 09:00

Ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo segue invicto no Boxe profissional. O manauara fez o dever de casa, dominou o aguerrido Esteban Gabriel por seis rounds e saiu vencedor na principal luta da noite da segunda edição do Shooto Boxing, realizado na noite do último domingo (02), na Upper Arena, no Rio de Janeiro.



Os seis rounds de disputa tiveram praticamente a mesma tônica, com o argentino apresentando um maior volume de golpes, porém sempre encontrando uma guarda blindada de José Aldo, que, por sua vez, conectou os golpes mais contundentes.



A diferença de pujância era nítida. As combinações de Esteban Gabriel pareciam não afetar José Aldo. Em contrapartida, quando o brasileiro atacava, principalmente com golpes na linha de cintura, era visível a efetividade e contundência dos socos.



No fim, uma vitória incontestável por decisão unânime (triplo 60 a 54). Este foi o segundo triunfo de José Aldo no Boxe profissional em três lutas - houve um empate na luta anterior do brasileiro, contra Jeremy Stephens, nos Estados Unidos. Ao fim do duelo, o brasileiro elogiou o adversário, exaltou seu mentor, Dedé Pederneiras, e ratificou sua paixão pelo Boxe.



“Estava muito bem preparado, toda a equipe me deu muito suporte. Ele (Esteban Gabriel) assimilou bem os golpes, achei que ele ia cair, fui na boa tentando acertar golpes contundentes e certeiros", disse José Aldo.



“Dedé me formou esse homem, esse atleta que eu sou e eu devo tudo a ele. Abdiquei de um contrato milionário com o UFC para lutar uma coisa de paixão. Então fico muito feliz por isso e só tenho a agradecê-lo. Amo ele", finalizou a lenda.